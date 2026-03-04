Eugenia y su familia recuerdan a Cayetana Martínez de Irujo en una exposición para conmemorar los 100 años de su nacimiento.

Con motivo del centenario del nacimiento de la inolvidable Cayetana, duquesa de Alba, el próximo 28 de marzo, la Fundación Casa de Alba inaugura este miércoles 4 de marzo con la presencia del Rey Felipe VI la exposición "Cayetana. Grande de España" en el palacio de las Dueñas de Sevilla, que con Eugenia Martínez de Irujo y Cristina Carrillo de Albornoz como comisarias reúne casi 200 piezas que recorren la vida de la icónica aristócrata fallecida en 2014, como vestidos de alta costura, obras de arte, o correspondencia personal, informan T. Domínguez y Y. Bernardo.

Una muestra irrepetible que podrá visitarse en la residencia de la familia Alba en la capital andaluza desde el 5 de marzo al 31 de agosto de 2026, y que ha logrado reunir de nuevo a los 6 hijos de doña Cayetana -Carlos, actual duque de Alba, Alfonso, Jacobo, Fernando, Cayetano y Eugenia-, que después de años sin coincidir públicamente estarán presentes en la inauguración presidida por el Rey esta tarde para rendir homenaje a su madre.

Una de las mujeres más icónicas e influyentes del siglo XX y XXI

Pero antes del gran momento, la duquesa de Montoro ha atendido a la prensa en Las Dueñas para revelar las primeras pinceladas de esta exposición que ofrece un recorrido por las múltiples facetas de Cayetana y celebra la vida de una de las mujeres más icónicas e influyentes de la historia de España en los siglos XX y XXI.

"Hemos intentado que representase su esencia, sus recuerdos, y sobre todo que fuera en Sevilla, que fuera en esta casa, que era el alma de ella, donde siempre ha tenido su corazón, aquí en esta ciudad, en esta casa que era su favorita por excelencia y es que se la respira por todas partes y encima con todo lo que vais a ver, pues hoy especialmente más todavía" ha expresado una emocionada Eugenia. "Es un muy merecido homenaje a una mujer que ha sido muy carismática y descubriremos un montón de etapas durante la exposición" ha revelado, confirmando que han sido tres años de investigación de la infancia y edad adulta de la duquesa de Alba, con muchísimos archivos, imágenes, o cartas personales entre otros recuerdos.

Cayetana Martínez de Irujo era una gran coleccionista de arte, además, de ser una de las españolas más carismáticas de nuestra historia. Sus hijos han querido recordar su vida en el Palacio de Las Dueñas, donde celebró su puesta de largo, donde se casó con Luis Martínez de Irujo. En esta casa que siempre fue para ella su niña querida. Una exposición que se ha echado a la espalda la propia Eugenia, hoy encargada de llevar por Palacio a la prensa y hablar del buen tándem que hacían sus padres.

Como ha destacado, es "muy bonito también porque por primera vez van a estar los dos Zuluagas juntos, porque está el de Madrid, que nunca se ha traído aquí, y estará el que está aquí en Sevilla, en Dueñas. Y es que hay infinidad de cosas que ahora podréis ir descubriendo según vayamos haciendo la visita". "Ha sido mucho tiempo porque hay muchísimo material, hay muchísimo, no sé, yo qué sé, desde álbumes de fotos, de películas antiguas, entrevistas de ella, de vestidos de alta costura, de trajes de corto, porque ella tenía muy arraigada, ¿no? Todo lo que es también el flamenco, los caballos.... en fin, entonces ha sido una labor complicada, sobre todo porque no puedes poner todo, sino la selección. Y ha sido muy difícil. Queda mucho todavía por mostrar" asegura.

Una exposición es que es "independiente" aunque "complementaria" de los actos homenaje que está organizando su hermano Cayetano para conmemorar el centenario de su madre, como ha explicado: "Él ha hecho otra parte que va a estar estupenda y que son más conferencias, muy interesantes y tal. Pero vamos, tanto uno como otro se complementan a la perfección".

Ante la pregunta de si Cayetana ha conseguido reunir a sus hijos otra vez después de años marcados por las tensiones familiares entre el duque de Arjona y sus hermanos Alfonso y Jacobo, Eugenia ha admitido que sí, aunque ha revelado la inesperada ausencia en la inauguración de la muestra de Fernando. "Me ha fallado, que mira que el pobre siempre está en todas partes, pero bueno, se le perdona porque tenía un compromiso y es verdad que él siempre está. Con lo cual, para mí es como si estuviera" ha apuntado con una gran sonrisa. Quien no faltará será su hija Tana, a la que que como ha desvelado orgullosa ha tenido al tanto de todos los preparativos porque "ella también es muy como mi madre en eso, se siente súper sevillana, es algo que me da pena que mi madre no haya podido vivir, su adolescencia y lo que es hoy en día, los gustos que tiene por Andalucía, por Sevilla, por sus tradiciones.

Correspondencia con Jackie Kennedy y el posado con peluches ante Zuloaga

Aquí está el cuadro que pintó y sufrió Zuloaga. A Cayetana no le gustaba posar. Con unos peluches la intentaron tranquilizar. No faltan ni las obras de arte, ni sus vestidos, ni ese manto a la Virgen que encargó bordar en oro para la hermandad de los gitanos. Hay hueco para los regalos de familia y para infinidad de cartas como la correspondencia con Jackie Kennedy, también para ese librito de consejos que le escribió su padre para ser buena persona. Tradición que repitió con sus hijos. Un viaje por la historia de los Alba y por la de Cayetana, una mujer divertida, campechana y que exprimió su vida como nadie.