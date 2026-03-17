Redacción Uppers 17 MAR 2026 - 20:38h.

El piano salió a remate en la casa Christie’s de Nueva York con una estimación de entre 400.000 y 600.000 dólares, pero se vendió por 3,3 millones de dólares

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Un piano que John Lennon utilizó para componer algunas de las canciones más emblemáticas de The Beatles se ha convertido en el piano más caro de la historia. Canciones tan icónicas como ‘Lucy In The Sky With Diamonds’ o ‘A Day In The Life’, sonaron por primera vez con ese instrumento.

El piano salió a remate en la casa Christie’s de Nueva York con una estimación de entre 400.000 y 600.000 dólares, pero se vendió por 3,3 millones de dólares. De modo que la subasta quintuplicó el umbral máximo proyectado por los especialistas.

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Este piano también estuvo presente en sesiones previas de grabación como ‘She loves you’, ‘I want to hold your hand’ y Can’t buy me love’, lo que refuerza la demanda internacional por objetos vinculados a músicos y bandas.

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En la subasta hubo además otros instrumentos vinculados a The Beatles como la primera batería de Ringo Starr, o un parche de batería con el logotipo del grupo. En la puja hubo también artículos vinculados a otros músicos como Elton John, James Brown, Kurt Cobain, Prince, Jim Morrison, Eric Clapton, Miles Davis, David Gilmour, John Coltrane y Janis Joplin, además de objetos relacionados con el cine y el deporte, como la pelota “Wilson” de la película Náufrago y artículos pertenecientes a Muhammad Ali.