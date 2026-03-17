Radiohead confirma gira mundial desde 2027 con 20 conciertos por continente
El multiisntrumentista Ed O'Brien revela que la banda limitará sus giras a 20 conciertos al año
En una época marcada por giras mastodónticas, ciclos promocionales previsibles y presencia constante en festivales, Radiohead navega en la dirección contraria, construyendo una relación intermitente, casi esquiva, con el escenario. Y es precisamente esa escasez de conciertos la que convierte cada regreso en un acontecimiento cultural.
Tras emprender una exitosa gira de regreso por el Reino Unido y Europa -incluido el madrileño Movistar Arena- el otoño pasado, el músico de la banda Ed O’Brien ha salido a la palestra para confirmar que Radiohead tiene pensado organizar una nueva tanda de conciertos por varios continentes... a partir de 2027. Y con un formato muy concreto y limitado.
En una nueva entrevista con 'Rolling Stone', O’Brien asegura que la banda ha decidido organizar sus futuros directos en torno a un plan fijo. "Lo que vamos a hacer es, cada año, ir a un continente diferente y dar 20 conciertos. Ni más ni menos”, explica.
“Queremos dar absolutamente todo cada noche (...) No queremos nunca que parezca que estamos actuando por rutina o que estamos funcionando sin energía. Tenemos que poder hacerlo bien. Y, ya sabes, ya no somos unos chavales”, añade el multiinstrumentista.
Sin planes para 2026
O’Brien también ha confirmado que Radiohead no tiene planes de actividad para 2026. En su caso, dedicará este año a presentar su nuevo disco en solitario, 'Blue Morpho', que se publicará el 22 de mayo. Mientras tanto, Jonny Greenwood también tiene en marcha un nuevo proyecto junto al compositor Shye Ben Tzur y The Rajasthan Express, bajo el título de Ranjha, igualmente previsto para mayo.
En la misma entrevista O'Brien reconoce que tras la gira de 2018 de 'A Moon Shaped Pool', sintió que su etapa con la banda estaba cerrada. A partir de ahí hubo siete años sin conciertos bajo el nombre de Radiohead, ni tampoco discos. Una anomalía para un grupo de semejante calibre. Una pausa indefinida, sin calendarios y sin fecha de regreso.
Durante ese tiempo, los miembros del grupo se dispersaron en proyectos paralelos -desde The Smile hasta trabajos en solitario-, reforzando la idea de que Radiohead ya no funciona como una maquinaria permanente, sino como una entidad que se activa solo cuando existe una necesidad artística real.
¿Habrá nueva música?
Lo que sigue sin estar claro es si habrá nueva música en un futuro más o menos próximo. O'Brien no mencionada nada al respecto en la entrevista con 'Rolling Stone'. Y Johnny Greenwood ya había reconocido recientemente que no tiene ni idea de si volverán a grabar otro álbum. Esa falta de certeza encaja con esta manera de entenderse a sí misma de la banda, sin urgencia comercial y sin obligación de continuidad. Poniéndose reglas -como actuar en un solo continente durante un año- que pueden saltar por los aires en cualquier momento. Esa imprevisibilidad hace de Radiohead algo excepcional.