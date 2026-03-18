Durante más de 20 años participó en la dirección de numerosas películas de 'Doraemon'

Tsutomu Shibayama fue uno de los fundadores del estudio 'Ajia-do Animation Works' a finales de los años setenta

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El director japonés Tsutomu Shibayama, una de las figuras más vinculadas al universo de 'Doraemon', ha fallecido a los 84 años a causa de un cáncer de pulmón. Su trayectoria profesional estuvo estrechamente ligada a la evolución del anime en las últimas décadas del siglo XX, especialmente en el ámbito de las producciones dirigidas al público familiar.

Shibayama desarrolló gran parte de su carrera dentro de la franquicia creada por Fujiko Fujio, que falleció en 2022 , donde asumió responsabilidades clave tanto en televisión como en cine. Durante más de 20 años participó en la dirección de numerosas películas del personaje, consolidando una etapa que contribuyó a expandir su popularidad más allá de Japón.

Una carrera ligada a importantes títulos del anime

Además de su trabajo con Doraemon, Shibayama también formó parte de otros proyectos relevantes dentro de la animación japonesa. Entre ellos destaca su participación en 'Ranma 1/2', serie en la que trabajó como director en su primera etapa, así como su implicación en producciones televisivas de larga duración.

Su perfil dentro de la industria no se limitó únicamente a la dirección. También fue uno de los fundadores del estudio 'Ajia-do Animation Works' a finales de los años setenta, desde donde colaboró en diferentes iniciativas vinculadas al desarrollo del anime moderno.

A lo largo de su carrera, su trabajo se centró en construir relatos accesibles para el público general, especialmente en historias de tono familiar que combinaron elementos de aventura, humor y ciencia ficción. En el caso de Doraemon, su implicación ayudó a dar continuidad y coherencia a una de las sagas más reconocidas del género.

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El fallecimiento de Shibayama supone la pérdida de una figura clave en la historia reciente del anime, cuya influencia permanece en numerosas producciones y en varias generaciones de espectadores que crecieron con sus historias.