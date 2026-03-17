La historia trata de un director de cine que se enfrenta a su proceso creativo y cómo eso afecta a su entorno y no siempre para bien

Almodóvar carga contra el silencio en Hollywood y defiende el cine comprometido: pide cambiar el 'No a la guerra' por el 'No a las guerras'

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El director Pedro Almodóvar estrena este viernes en cines su nueva película, 'Amarga Navidad', un relato profundamente personal en el que vuelve a situar a un cineasta en el centro de la historia. La ha presentado junto a sus chicas y chicos, con los que quiere que el espectador le conozca un poco más tras 'Dolor y gloria', que también era autobiográfica.

La historia trata de un director de cine que se enfrenta a su proceso creativo y cómo eso afecta a su entorno y no siempre para bien. Un ejercicio de autocrítica que ha dicho que necesitaba. "Yo no soy literalmente el personaje de Leo, pero creo que asumo el 90% de las cosas que dice. Son cosas que yo diría. Cuestionar muchas, muchos aspectos de mi trabajo, del trabajo de un director", explica.

El cineasta ha propuesto actualizar el histórico lema 'No a la guerra' por el "No a las guerras" y subraya que no cree que en el sector audiovisual español sean todos "tan rojos". "El eslogan 'No a la guerra' sigue estando vigente desgraciadamente. Yo todavía tengo la chapa, pero creo que habría que corregirla y poner 'No a las guerras'. Ahora no es solo Irak, son varias guerras", ha señalado.

Ensalza la valentía del sector al reaccionar frente a guerras e injusticias

El manchego ha ensalzado la valentía del sector español del cine al reaccionar frente a las guerras y a las injusticias, a diferencia de otros ámbitos internacionales. "Nuestro sector sí que ha reaccionado siempre a este tipo de cosas. La derecha piensa que somos todos rojos, y a lo mejor tiene razón. Yo no creo que seamos todos tan rojos pero siempre se ha situado más a la izquierda", ha afirmado.

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En este sentido, critica a quienes piensan que los cineastas o los actores no deben expresar sus opiniones políticas. "No es meterse en política, simplemente somos personas y tenemos derecho a decir nuestras opiniones acerca de la realidad que vivimos", ha defendido.