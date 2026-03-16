Muere Matt Clark, figura del western y de ‘Regreso al futuro III’, a los 89 años de edad

Matt Clark, actor conocido por sus interpretaciones en western junto a figuras de la talla de Clint Eastwood y John Wayne, ha muerto a los 89 años de edad.

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Matt Clark, actor conocido por sus interpretaciones en western junto a figuras de la talla de Clint Eastwood y John Wayne ha muerto a los 89 años de edad debido a las complicaciones producidas tras una operación, según ha adelantado TMZ. Para las generaciones más jóvenes, Clark puede ser recordado por su interpretación en Regreso al Futuro III aunque participó en filmes como Las aventuras de Jeremiah Johnson, El puente de Remagen,'El valor del honor,. Mil maneras de morder el polvo, Candyman 2: Adiós a la carne, Golpe por golpe, La leyenda del Llanero Solitario o 42, entre otros. También participó en series tan emblemáticas como Bonanza, Kung Fu, o Dinastía.

Como ha manifestado su familia Clark "amaba y respetaba su trabajo, pero no le interesaban las estrellas ni la fama. Le impresionaba trabajar con gente buena que amaba a sus familias. Se sentía afortunado por su carrera y murió como vivió, en sus propios términos.

Su pasión, el western: "Era ponerte chaparreras y botas, y atarte espuelas que tintinean al caminar”.

Su último trabajo fue en 2024, cuando formó parte del elenco de ‘Venom: El último baile’. Aun así, su gran pasión siempre fue el género western, como bien demostró en sus inicios. En una entrevista en 1991, recogida hoy por The Hollywood Reporter, declaró su amor eterno al western: “Era como siempre soñabas de niño: ponerte chaparreras y botas, y atarte espuelas que tintinean al caminar”.