Madonna anuncia la secuela de su icónico 'Confessions on the Dance Floor' con Stuart Price y de regreso a Warner

Aunque de una forma u otra Madonna siempre se la arregla para estar presente mediáticamente, la realidad es que hacía más de seis años que no publicaba un álbum de canciones nuevas, desde 'Madame X' (2019), demasiado tiempo para una artista que solía dejar pasar tres o cuatro años entre cada lanzamiento. Pero esa sequía creativa llegará a su fin en 2026, según ha adelantado la revista 'Rolling Stone'.

Back to the dance floor

El nuevo proyecto de la reina del pop supone un doble reencuentro. Por una parte, el álbum, aún sin título oficial, pretende ser una secuela directa de 'Confessions on a Dancefloor', que la cantante sacó en 2004 y que quizás fue su último gran superéxito global y uno de los más icónicos de su carrera con el single 'Hung Up' por bandera.

Para volver al sonido de aquella época Madonna se ha reunido con Stuart Price, el productor detrás de aquel álbum que revolucionó las pistas de baile de los 2000. Todo apunta a que la producción mezclará nostalgia con sonidos contemporáneos con vistas a repetir la jugada que le permitió reconectar con sus fans de siempre y conquistar otros nuevos.

Vuelta a casa

Por otra parte, la artista vuelve al seno de Warner Records, la multinacional que la acogió durante sus primeros 25 años de carrera y que abandonó en 2008 para firmar por Interscope, sello subsidiario de otra gran compañía, Universal, con el que sacó 'MDNA' (2012), 'Rebel Heart' (2015) y el citado 'Madame X'. En 2020 dejó ese sello y comenzó el proceso de vuelta a casa.

Madonna se ha mostrado en su comunicado entusiasmada por volver a trabajar con Warner: “Desde el principio, Warner Records ha sido un verdadero socio para mí. Estoy feliz de estar reunida y espero con ilusión el futuro, haciendo música, haciendo lo inesperado y, quizás, provocando algunas conversaciones necesarias”.

El entusiasmo es recíproco, ya que desde Warner, sus directivos Tom Corson y Aaron Bay-Schuck no han escatimado elogios: “Madonna no es solo una artista, es el modelo, la transgresora, la fuerza cultural definitiva. Este acuerdo representa un momento histórico que la devuelve al sello donde todo comenzó y reafirma su influencia sin igual”.

Una de las claves del acuerdo, según 'Rolling Stone', consistía en garantizar que todo el catálogo de Madonna pudiera encontrarse en un mismo lugar, bajo un mismo paraguas, incluido el hecho de que pudiera llevar consigo a Warner los tres álbumes que había lanzado con Interscope.

En los últimos años Madonna no ha dejado de lanzar proyectos, pero nunca temas inéditos. En 2022 salió a la venta la recopilación 'Finally Enough Love: 50 Number Ones' y hace dos meses apareció 'Veronica Electronica', un álbum remix de su emblemático 'Ray of Light'. Pero el provisionalmente titulado 'COADF-P.2' apunta a abrir una nueva era creativa en la trayectoria de la artista a sus 67 años.