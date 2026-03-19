Val Kilmer será el primer actor muerto resucitado con IA para una película

Redacción Uppers 19 MAR 2026 - 10:48h.

El actor reaparecerá en ‘As Deep As the Grave’, del director Coerte Voorhees, en un papel expresamente pensado para él

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Apenas un año después de su muerte a los 65 años tras complicaciones derivadas de una neumonía, Val Kilmer vuelve al centro del debate cinematográfico por su reaparición en pantalla mediante inteligencia artificial. El primer actor fallecido que volverá a actuar en una película gracias a la tecnología.

La película 'As Deep as the Grave', dirigida por Coerte Voorhees, marcará un punto de inflexión. Kilmer interpretará, o más bien será recreado como el Padre Fintan, un personaje concebido específicamente para él años antes de su muerte. Sin embargo, su cáncer de garganta le impidió rodar ni siquiera una escena, lo que llevó a los productores a tomar una decisión que redefine los límites del cine.

"El actor que yo quería para este papel"

Lejos de ser un uso oportunista, el proyecto se apoya en una premisa legítima. Val Kilmer quería hacer esta película. El propio Voorhees había diseñado el personaje pensando en su identidad y su conexión con el suroeste estadounidense.

“Él era el actor que yo quería para este papel. Todo se diseñó pensando en él. Se basó en su herencia nativa americana y en su amor por el suroeste. El otro día estaba viendo una hoja de rodaje y lo teníamos listo para filmar. Estaba pasando por un momento muy, muy difícil de salud y no pudo hacerlo”, ha explicado el cinesta en 'Variety'.

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“Su familia no dejaba de decir lo importante que consideraban la película y que Val realmente quería formar parte de ella. Él creía que era una historia importante y quería que su nombre figurara en ella. Fue ese apoyo lo que me dio la confianza para decir: ‘Vale, hagámoslo’, añade.

Efectivamente, la implicación de la familia ha sido determinante en la decisión. La hija del actor, Mercedes Kilmer, ha respaldado públicamente el uso de la tecnología, subrayando que su padre veía la innovación como una herramienta narrativa y no como una amenaza.

De hecho, Kilmer ya había experimentado con IA para recuperar su voz tras el cáncer de garganta, lo que añade otra capa de coherencia al proyecto. "Este espíritu es algo que todos honramos en esta película en particular, de la cual él fue una parte integral”, ha dicho.

'As Deep as the Grave', basada en un relato real, cuenta la historia de las excavaciones de los arqueólogos Ann y Earl Morris en el Cañón de Chelly, en el estado de Arizona, en su esfuerzo por rastrear la historia del pueblo navajo. Además de Kilmer, la película está protagonizada por Abigial Lawrie y Tom Felton.

Homenaje o precedente peligroso

El caso abre un debate complejo. Por un lado, se presenta como un homenaje legítimo, avalado por el entorno del actor y alineado con sus intereses creativos. Por otro, introduce interrogantes difíciles de esquivar: ¿dónde termina la autoría del actor y empieza la del algoritmo? ¿Se puede considerar actuación algo generado sin interpretación en tiempo real?

La industria ya no discute si la tecnología es viable, porque claramente lo es, sino qué marco ético y legal debe regir su uso. Algunas figuras clave ya han empezado a posicionarse. Ben Affleck ha explorado activamente el potencial de la IA en procesos creativos y de producción. Y Matthew McConaughey ha registrado su imagen, voz y frases icónicas para evitar que sean utilizadas por la IA sin su consentimiento.

Lo que demuestra la 'resurrección' de Val Kilmer es que la muerte ya no es necesariamente el final de una carrera, sino el inicio de una nueva fase donde la memoria, los datos y el algoritmo compiten por definir qué significa estar en pantalla.