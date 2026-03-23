Presenta su nuevo álbum como una propuesta irónica y alejada de lo tradicional

El poeta Antonio Pérez Río asegura que las palabras "tienen una función terapéutica": "Se puede construir algo hermoso a partir del dolor"

Compartir







Últimamente todo gira en torno al horror y temor del conflicto que sacude el territorio de Oriente Medio, que al final nos influye a todos, pero el artista y cantante Rodrigo Cuevas se niega a quedarse con esa imagen y lanza en su nuevo álbum una salida, reivindicando la belleza por encima de todo, como lo único que puede sobrevivir al ser humano.

Buscando la belleza con Rodrigo Cuevas, y para acercarnos a su idea innovadora, nos cuenta desde su opinión cuál es el manual de belleza que ha creado para sobrevivir.

Para huir de todo lo feo se ha inventado un manual. El cantante confiesa que para él, la "anti belleza es la guerra, la anti belleza es la destrucción". Y que por mucho que algunos quieran acabar con todo, siempre aguanta la belleza del arte para todos: "Lo único que sobrevive y que nos genera un poco de esperanza es el arte". Un refugio donde reina la ironía.

Aclara que la ironía es algo que le gusta, y nos cuenta el origen, "es algo que aprendí mucho de la gente mayor y la retranca y me encanta". Con él lo moderno no quita lo tradicional, sigue fiel a su papel de agitador folclórico por el momento.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

"Próximo será un disco de boleros clásicos para dejar de transgredir, para que la gente no piense que estoy todo el día transgrediendo". Su gira será todo un bodegón asturiano, todo ello para acabar representando el "paraíso de un asturiano"