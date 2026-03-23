Muere a los 51 años la actriz Carrie Anne Fleming, conocida por sus papeles en 'iZombie' y 'Supernatural'

Carrie Anne Fleming llevaba un tiempo luchando contra el cáncer de mama

La intérprete murió el pasado 26 de febrero en Sídney, en la provincia canadiense de Columbia Británica

Compartir







La actriz canadiense Carrie Anne Fleming, conocida por sus papeles en las series 'iZombie' y 'Supernatural', ha fallecido a los 51 años debido a un cáncer de mama con el que llevaba luchando ya unos años, según informó el medio 'Variety'.

La intérprete murió el pasado 26 de febrero en Sídney, en la provincia canadiense de Columbia Británica, como consecuencia de complicaciones derivadas de un cáncer de mama, según confirmó a la revista su compañero de reparto en 'Supernatural' Jim Beaver.

Una exitosa carrera desde los 90

Fleming, de 51 años, desarrolló una carrera de más de tres décadas en cine y televisión. Entre sus trabajos más reconocidos figura su papel como Karen Singer en la serie 'Supernatural' (2005-2020), donde interpretó a la esposa del personaje Bobby Singer, y como Candy Baker en 'iZombie' (2015-2019), un personaje recurrente a lo largo de varias temporadas.

También apareció en muchas producciones televisivas como 'Smallville', 'Supergirl' o 'The L Word', así como en películas como 'Good Luck Chuck' y 'Married Life'.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Fleming, que deja a una hija, inició su carrera en los años noventa y logró consolidarse como una actriz habitual en televisión, especialmente en producciones de corte fantástico.