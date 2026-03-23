Iván Sevilla 23 MAR 2026 - 07:30h.

Los niños de entre 12 y 17 años lograron plasmar en cuatro puertas "el arte andalusí sin grandes charlas teóricas ni matemáticas"

Orgullosos, los menores "tocan las puertas muy contentos y dicen 'esto lo he hecho yo'", nos afirma la también coordinadora del taller

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GranadaNiños de la localidad de Monachil (Granada), de entre 12 y 17 años, lograron crear unas puertas de estilo nazarí para su instituto. De hecho, ya están instaladas en el IES Los Cahorros.

Más allá del "resultado espectacular" que consiguieron al finalizarlas, sorprende que "usaron la papiroflexia" en vez de utilizar otros "métodos muy técnicos" a los que prefería no recurrir la coordinadora del taller de carpintería.

Gloria Aljazairi, que también es restauradora de obras de arte, nos ha contado a Informativos Telecinco que quería evitarlos debido a su "complejidad". Nos matiza que "con su base del cuadrado, los diseños son muy sencillos realmente".

El Ayuntamiento de Monachil fue quien se puso en contacto con ella para que les propusiera alguna actividad: "Se me ocurrió entonces esta sobre arte mudéjar que hemos acabado en su primera edición, pues nunca antes se había realizado"

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"Acercó a los alumnos al método de aprendizaje de la época medieval, cuando los niños empezaban desde muy jovencitos a trabajar en los talleres, con 12 o 13 años. Eran tareas muy manuales, sin apenas explicaciones teóricas", nos recuerda.

"Veían y aprendían haciendo las cosas con sus manos, a través de la experiencia y la práctica", añade. Con Gloria al mano de las labores en el aula, los estudiantes cogieron "las puertas y las desmontaron" inicialmente.

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Unas creaciones artísticas "sin grandes charlas teóricas ni matemáticas"

Luego, vieron "cómo se diseñan los dibujos geométricos que son motivos nazaríes, algunos inspirados en una puerta del Museo Arqueológico Provincial y otros en otra que hay en el patio de los Arrayanes de la Alhambra de Granada"

Destaca que supieron conseguir lo que tenía en mente "sin necesidad de dibujo técnico, ni escuadra ni cartabón ni compás". Todo lo pudieron crear a mano, con el papel como material "al doblarlo".

"Con las piezas ya recortadas, fueron encolando y clavando en la estructura de cada puerta" para darle un aspecto muy decorativo y particular. Además, recuperando técnicas tradicionales del territorio granadino.

Gloria nos confiesa que le llamó mucho la atención que los alumnos estaban "desmotivados y despistados al principio" del taller. Pero, poco a poco, se fueron animando más al comprobar que podrían lograr algo "que les parecía inaccesible".

"Las tocas y dicen orgullosos 'esto lo he hecho yo'"

Incluso se sienten orgullosos al verlas puestas en el centro educativo: "Las tocan muy contentos al pasar por ellas y dicen 'esto lo he hecho yo'". La restauradora destaca en este sentido que refuerza "el sentimiento de pertenencia" al instituto.

"Esa parte es preciosa", nos reconoce también Gloria Aljazairi: "Hemos intentado difundir el arte andalusí, llevarlo a su esencia, de forma que todas las personas puedan entenderlo sin grandes charlas teóricas ni matemáticas".

En total, ya se han colocado cuatro puertas en el IES Los Cahorros, las primeras coincidiendo con las celebraciones por el Día de Andalucía del 28 de febrero. El proyecto lo comenzaron el mes anterior, en enero de este 2026.

"Es emocionante ver cómo estas puertas, fruto del esfuerzo de nuestros jóvenes, se convierten en un acceso directo a nuestra historia. Hemos trabajado mano a mano con los centros para que el mudéjar no sea solo algo que se lee en los libros, sino algo que se crea con las manos", resaltó Mari Carmen Morales, concejala de Educación y Cultura.

"Estas piezas de madera son el reflejo de un alumnado con talento y respeto por su patrimonio", añadió para poner en valor la excelencia del taller de carpintería que acabó con rotundo éxito. La última puerta ha sido instalada en el instituto en este mes de marzo para dar por finalizada la actividad.