Nicholas Brendon, actor de 'Buffy Cazavampiros', ha muerto por causas naturales a los 54 años, según ha confirmado su familia

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El mundo de Hollywood se encuentra de luto tras conocerse la muerte de Nicholas Brendon. El actor conocido por su papel en la exitosa serie 'Buffy Cazavampiros' ha muerto a los 54 años por causas naturales, según ha informado su propia familia en un comunicado emitido a través de las redes sociales.

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En 2023, el intérprete informó que habría sufrido un ataque al corazón y que le habían diagnosticado una enfermedad cardíaca. Además, Nicholas Brendon también reveló que, entre sus dolencias, le habrían diagnosticado el síndrome de cauda equina, una urgencia médica grave provocada por la compresión severa de las raíces nerviosas en la parte baja de la columna lumbar que le obligó a operarse en varias ocasiones.

La noticia de la muerte de Nicholas Brendon

Ha sido su familia la que ha querido trasladar a los seguidores del actor y de la mítica serie noventera el fallecimiento de Nicholas Brendon: "Con profunda tristeza, les comunicamos el fallecimiento de nuestro hermano e hijo, Nicholas Brendon. Falleció mientras dormía por causas naturales. La mayoría de la gente conoce a Nicky por su trabajo como actor y por los personajes a los que dio vida a lo largo de los años".

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Justo después de confirmar la muerte de Brendon, la familia del intérprete ha querido destacar los últimos años de vida del actor: "En los últimos años, Nicky encontró su pasión en la pintura y el arte. Le encantaba compartir su talento con entusiasmo con su familia, amigos y admiradores".

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"Era apasionado, sensible y con una inagotable motivación para crear. Quienes lo conocieron de verdad sabían que su arte era uno de los reflejos más puros de quién era", destaca su entorno más cercano en el comunicado emitido.

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Por último, el entorno del artista fallecido ha pedido respeto en estos duros momentos: "Nuestra familia pide privacidad en estos momentos mientras lloramos su pérdida y celebramos la vida de un hombre que vivió con intensidad, imaginación y corazón. Gracias a todos los que nos han mostrado su cariño y apoyo".

La trayectoria de Nicholas Brendon

Con una vida dedicada a la interpretación, el papel más exitoso y recordado de Nicholas Brendon llegó de la mano de la ficción noventera 'Buffy Cazavampiros'. Brendon alcanzó la fama internacional gracias a su interpretación de Xander Harris en la popular serie.

Tras el final de la serie, el actor participó en distintos proyectos televisivos y cinematográficos, aunque sin llegar a repetir el éxito que tuvo durante su etapa en 'Buffy Cazavampiros'.

Entre sus trabajos posteriores destacan apariciones en series de televisión y papeles secundarios en cine, así como su participación en la serie 'Criminal Minds', donde interpretó a Kevin Lynch en varios episodios.

Nicholas Brendon también ha acaparado titulares debido a los escándalos que ha protagonizado en su vida privada. Problemas personales como adicciones a sustancias o varias detenciones que acabaron afectando a sus trabajos como actor.

Aunque se distanció del mundo de los rodajes, el actor siguió participando en convenciones de fans en los que se rodeaba de parte del equipo de 'Buffy Cazavampiros' y recordaban cómo fueron estos intensos años a bordo de la ficción de vampiros.