Redacción Uppers 23 MAR 2026 - 12:41h.

La serie de Sally Wainwright es una de las propuestas más honestas y estimulantes sobre la experiencia femenina en la madurez

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En un panorama televisivo que durante décadas ha orbitado en torno a la juventud, la belleza normativa y los conflictos generaciones más evidentes, una serie como 'Riot Women', protagonizada por una profesora jubilada, una policía, la dueña de un pub, una comadrona y una ladrona, aparece como una anomalía necesaria. No es casualidad que buena parte de la crítica haya coincidido en señalarla como una de las propuestas más honestas y estimulantes sobre la experiencia femenina en la madurez.

El punto de partida de la serie (disponible en Movistar+) es un grupo de mujeres de mediana edad que decide formar una banda de punk rock. Podría parecer un recurso ligero o incluso cómico, pero esa premisa funciona como catalizador para abordar temas como los cambios físicos y emocionales asociados a la menopausia, las relaciones fallidas, la sensación de irrelevancia y el desgaste vital, sin renunciar a una dimensión dramática que añade capas de complejidad emocional. Aquí no se edulcora la experiencia de cumplir años, sino que se representa con una mezcla de ironía, rabia y lucidez.

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Punk, activismo y autoexpresión

Sally Wainwright ('Happy Valley'), una de las creadoras más prestigiosas de la televisión británica, acierta a verbalizar lo que durante años ha permanecido invisibilizado, conectando muy directamente con un público que rara vez se ha visto reflejado en pantalla con tal grado de precisión. No es solo que las protagonistas tengan más de 50 años; es que sus conflictos son tratados como temas centrales, no como secundarios o anecdóticos.

Cabe destacar que el nombre de la serie no es casual y hace referencia directa al 'riot grrrl' de los 90, una corriente cultural y musical feminista surgida en EEUU que mezclaba música punk, activismo político y autoexpresión femenina. Su eco resuena en las canciones de la serie, que están escritas por ARXX, un dúo femenino de power pop que suena como si Taylor Swift solo escuchara a Nirvana.

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Una voz propia

La serie no se limita a contar historias personales, sino que las vincula con estructuras más amplias; véase, sistemas sanitarios deficientes, precariedad económica o dinámicas familiares desiguales. En última instancia, lo que convierte a 'Riot Women' en una serie con la que cualquier mujer que encara la quinta década de vida puede identificase es su capacidad para combinar representación, catarsis y reconocimiento. No ofrece soluciones fáciles ni discursos complacientes, pero sí un espejo en el que verse reflejadas con dignidad, complejidad y, sobre todo, voz propia.

Porque la serie no va solo de mujeres que deciden formar una banda, sino de recuperar algo que sus protagonistas creían perdido: la posibilidad de reinventarse, incluso cuando la sociedad parece haber dejado de mirar. La certeza de que lo mejor de la vida no termina a los 50, sino que, en muchos casos, puede estar a punto de empezar.