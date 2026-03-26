Redacción Uppers 26 MAR 2026 - 18:16h.

‘Los mejores años de nuestra vida’, se estrenará en cines el 8 de mayo de 2026

Hombres G: “Para un tío de 50 ir a un concierto de un grupo de su juventud con su hijo es la leche"

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El grupo madrileño Hombres G ha presentado el cartel oficial de ‘Los mejores años de nuestra vida’, su próxima película, producida por Movistar Plus+ y con estreno en cines previsto para el 8 de mayo de 2026.

El anuncio llega en plena gira homónima, que este año está llevando al cuarteto por toda España y que continuará por Italia y Latinoamérica.

Un regreso al cine cuatro décadas después

No es la primera vez que Hombres G se asoma a la gran pantalla. En los años ochenta protagonizaron dos películas que se convirtieron en iconos de la cultura pop española: 'Sufre mamón' (1987) y 'Suéltate el pelo' (1988). Aquellas producciones, marcadas por el humor juvenil y el fenómeno fan, acompañaron el éxito de sus primeros álbumes y consolidaron al grupo como un referente más allá de la música.

Ahora, casi cuarenta años después, regresan a la gran pantalla con un proyecto de tono diferente. 'Los mejores años de nuestra vida' se presenta como “la película definitiva de Hombres G”, una mirada a su trayectoria que tendrá su primera proyección en el BCN Film Festival.

El cartel oficial, dominado por tonos rosa y amarillo, muestra a los cuatro integrantes vestidos de negro mientras David Summers sostiene la correa de un cerdo. La imagen remite directamente a la portada de 'Estamos locos… ¿o qué?' (1987), uno de los discos más recordados por su estética surrealista y por canciones como 'Una mujer de bandera', 'Y cayó la bomba (fétida)' o 'Temblando', informa la web Los40.com

La banda acompañó la presentación con el mensaje: “Nunca han sido una cosa normal…”, una frase que resume el espíritu irreverente que ha caracterizado su carrera desde sus inicios.

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La llegada a los cines de 'Los mejores años de nuestra vida' promete atraer tanto a seguidores veteranos como a nuevas generaciones. La banda, que ha demostrado en repetidas ocasiones su habilidad para mezclar humor, música y cercanía, anticipa que el film mantendrá ese tono característico que los ha acompañado desde los ochenta.