El chirigotero Selu Millán 'Takataki', cajilla de compás añejo en numerosas y celebradas chirigotas del Carnaval de Cádiz, ha fallecido a los 70 años

Hito histórico en el Carnaval de Cádiz al ganar por primera vez una chirigota sevillana: 'Ssshhh' del Bizcocho

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El chirigotero Selu Millán 'Takataki', cajilla de compás añejo en numerosas y celebradas chirigotas del Carnaval de Cádiz ha fallecido el lunes santo causando una conmoción en el mundo chirigotero. Tenía 70 años, informa el 'Diario de Cádiz'. Estaba casado y tenía dos hiijos.

Selu nunca se movió del barrio y en La Viña comenzó a salir para el Carnaval, en 1981 en la chirigota 'Alí Babá y los 11 fenicios'. Pasó por 'Danzarines tailandeses' en 1982, volvió a la chirigota con El Chimenea en 'Los paños de cocina' (1983) y 'Los picabilletes' (1984). Le siguieron ‘Los que se quedan con er cante’ y ‘Los gitanos de la cabra’, pero su gran momento fue el Carnaval con la chirigota ‘Un montón de guanaminos’, primer premio de 1987.

Salió luego en 'Neptuno, ten cuidaíto con los trasmallos’, cuarto premio en 1988, ‘Las mesitas de noche’ (1989) y ‘Los Toi Rizaíto’ (1990). Entre 1991 y 1993 fue caja de ‘Acorralado’ (cuarto premio en 1991), ‘Pressing Carnaval’ (1992) y ‘Somos mariquitas’ (1993). Vivió una nueva final en 1994 con ‘Dios dijo hermanos pero no primos’, también cuarto premio.

Tras ‘Los bonitos del norte’ (1995) inició una gran etapa con Manolo Santander, saliendo en 'Las viejas glorias' (1996), 'Guasa cubana' (1997), ''La familia Peperonni’ (1998), 'El séptimo de caballería' (1999) y 'Los de Capuchinos’ (primer premio en el año 2000), 'El Atlético Agujetas' (segundo premio en 2001). Se despidió en 2001 con Carapalo, Pacoli y El Petra en 'Er Moi y sus mandamientos'.