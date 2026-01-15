'Una chirigota en teoría', emocionó al público del Teatro Falla que ovacionó la interpretación de la agrupación

Las sillas de ruedas utilizadas en la actuación, serán donadas a la asociación 'ELA Andalucía'

La chirigota 'Una chirigota en teoría' revolucionó el Concurso Oficial de Agrupaciones del Carnaval de Cádiz que se celebra desde el pasado domingo al llevar al extremo en el Teatro Falla la interpretación del físico Stephen Hawking.

La actuación se desarrolló con la interpretación de sus integrantes sin moverse, con voz robótica y en silla de ruedas, con las que bailaban sevillanas y se quejaban de los adoquines de las calles de la capital gaditana.

Buscar la risa y no la ofensa

El autor de la agrupación, Miguel Ángel Llull, admitió tras la actuación, que se trataba de una idea arriesgada y que ahondaba sin tapujos en un humor negro, pero que se preocupó por intentar no ofender y priorizar la risa, lo que ha funcionado, a tenor de la ovación recibida y del público en pie para despedir a su chirigota.

El personaje fue llevado hasta el límite en todos los momentos de la actuación, incluso fuera del teatro en un curioso pasacalles en silla de ruedas, donde los componentes fueron cantando diversas coplas conocidas como el "Qué bonito está mi Cadiz", sorteando los baches y obstáculos de las calles del casco antiguo gaditano.

Ya sobre el escenario la chirigota se presentó parafraseando la agrupación "Los mákina" de José Antonio Vera Luque, con todos en sillas de rueda y sin moverse, perfectamente caracterizados por el astrofísico británico paciente de ELA, hasta que sobre ellos cae una intensa lluvia de papelillos.

Actuación y letras arriesgadas

En su primer pasodoble se ponen serios y explican la fuerza de su personaje, primero cantando con voz robótica, hasta que, según explican, activan un software para cantar bien y rematan la letra con sus afinadas voces originales. "Vamos a cantar bonito que parecemos un surtidor de gasolina", se animan.

"No hay barrera para el que sigue luchando, siempre evité la depresión, no entré en ese agujero negro, pues, soñando, logré brillar como ese cielo estrellado que me gustaba a mí observar", relatan en una emocionante letra, en la que aseguran que "con mis ganas de vivir y con mi silla de ruedas, yo he llegado a lo más alto, hasta las mismas estrellas".

El repertorio, lejos de molestar en el Teatro Falla, provocó una acogida cariñosa desde el inicio, al grito de "chirigota, chirigota" y sonados aplausos en los cuplés y en muchos momentos del popurrí, donde con músicas conocidas van trazando la vida de este personaje llena de dificultades, como bailar en una caseta de la feria de Sevilla, superar los adoquines de la calle de La Palma de Cádiz o ir a San Fernando.

"Iremos un ratito a pie y otro... bueno, tampoco hay nada que ver en San Fernando", sueltan con la música de la mítica canción de Manolo García.

Tras su actuación, y especialmente emocionados por la reacción del público, los componentes aseguraron haber contado con el respaldo de la asociación ELA Andalucía, con los que limaron el repertorio para evitar así que fuera ofensivo y también anunciaron que, cuando acabe el carnaval, donarán sus sillas de rueda a este colectivo.

La de anoche, en la que también sobresalió la comparsa del Jona 'El manicomio', con una dura crítica a la gestión sanitaria de Juanma Moreno, o el humor gaditano de la chirigota 'Los Robins', fue la cuarta de las 17 sesiones de preliminares del concurso, que se extenderá hasta la final el próximo 13 de febrero.