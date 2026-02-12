Iván Sevilla 12 FEB 2026 - 14:04h.

'Una chirigota en teoría', que representa al astrofísico británico Stephen Hawking, es la sensación de este 2026

Por primera vez en la historia del COAC, una comparsa de Sevilla se clasifica para la final en el Gran Teatro Falla

Compartir







CádizYa se sabe qué agrupaciones carnavaleras participarán este 13 de febrero en la Final del Carnaval de Cádiz. Dos de ellas son sevillanas y hacen historia en un concurso donde la chirigota sobre Stephen Hawking sigue brillando.

Sin duda, la representación en imagen y voz del astrofísico británico está siendo la sensación en este vibrante COAC 2026. Que ya nos ha dejado una pedida de mano a las puertas del Gran Teatro Falla y un homenaje a Sandra Peña.

Después de disputarse las semifinales del certamen esta misma semana, ya de madrugada el jurado anunció los grupos que volverán a subirse al escenario para que se decida entre todos ellos a los ganadores.

Como curiosidad, destaca que por primera vez van a estar en la gran final dos agrupaciones de la provincia de Sevilla. Una es la comparsa 'El Patriota', de Alcalá de Guadaíra, escrita por Francisco Jesús Gómez León y Francisco Javier Ramos Rueda.

PUEDE INTERESARTE Cádiz impulsa su futuro carnavalero: la Escuela Municipal del Carnaval abre sus puertas el 20 de octubre

Nunca antes una comparsa sevillana había accedido al último día del concurso. Un hito logrado (encima siendo una agrupación que se estrenaba) que se suma a que también se ha clasificado la chirigota 'Ssshhhhh!!', de San José de la Rinconada.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Con música y letra de Antonio Álvarez Cordero, más conocido como Bizcocho, en el COAC del 2025 ya alcanzó las semifinales con 'Los hermanos del buen fin'. Ahora, buscará un triunfo mayor.

Reivindicación andalucista, representando a Blas Infante

'El Patriota' ha brillado este año empezando por su reivindicación del andalucismo que en su momento promovió el abogado y político Blas Infante. Justo cuando se cumplen 90 años de su ejecución.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

Los miembros de esta comparsa sevillana se presentaron al Carnaval de Cádiz vestidos como el propio ideólogo para representarle y homenajearle al mismo tiempo que cantaban frases que levantaban los olés.

Por ejemplo, en el primer pasodoble de la semifinal se refirieron a Alberto Núñez Feijóo tras sus polémicas palabras en las que dijo que los andaluces no sabían "contar".

Aunque no han sido los únicos grupos que han respondido en el Gran Teatro Falla al líder del Partido Popular, lo hicieron con tal maestría carnavalera que cautivó al público.

Los cribados del cáncer de mama en 'Ssshhhhh!!'

Por su parte, la chirigota llamada 'Ssshhhhh!!' hace alusión al silencio que habitualmente se pide en las calles al paso de una cofradía en Semana Santa. Sus integrantes llevan atuendos que recuerdan a los saeteros.

La música cofrade acompaña al Bizcocho y los suyos en una obra de humor surrealista que juega con la ironía para ir criticando asuntos de actualidad como los cribados del cáncer de mama en Andalucía.

Después de la crisis que se generó con las pruebas diagnósticas, la letra del segundo pasodoble se dirige directamente al presidente Juanma Moreno para denunciar las esperas de las mujeres afectadas.

Entre otros temas, la agrupación también había puesto el foco en la polémica restauración que se le realizó a la imagen de la Virgen de la Macarena, en su pase de preliminares, por ejemplo.

Donald Trump, Lamine Yamal, Rafa Nadal o Antonio Carmona igualmente habían sido mencionados tanto en esa actuación como en la de Cuartos de Final.

Resto de finalistas del COAC Cádiz 2026

Aparte de los Stephen Hawking, favoritos para llevarse el premio en la categoría de chirigotas, también están en la final 'Los Amish del mono fuimos a por piononos' (del Peluca) y 'Los que van a coger papas' (del Yuyu).

En la categoría de comparsas, acompañan a 'El Patriota' las que se titulan 'Los Humanos' (de Antonio Martínez Ares) 'DSAS3' (de Jesús Bienvenido) y 'Los Invisibles' (de Manuel Cornejo).

Acerca de los cuartetos, se han clasificado los siguientes: 'Crónica de una muerte más que anunciada', '¡Que no vengan!' y 'Los latin king de la calle Paskin', uno de los grupos más llamativos este concurso.

'El Sindicato', 'ADN', 'Las mil maravillas' y 'La Esencia' competirán en la categoría de coros para resultar triunfadores este 13 de febrero en el Gran Teatro Falla de Cádiz, donde el humor no tiene límites.