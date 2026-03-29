Casi una veintena de playas andaluzas se preparan para la Semana Santa con equipamientos y seguridad

'El Santísimo Cristo de la Vera Cruz', imagen flamenca anónima de 1522 y 'Nuestra Señora del Dolor', anónima del siglo XIX, protagonizará este domingo de Ramos una de las procesiones más singulares de la Semana Santa de Palencia y que tiene sus primeros antecedente en 1588, cuando se organizó una desfile procesional para pedir por la Armada Invencible, que partía a combatir contra Inglaterra.

'El Rosario del Dolor' es uno de los desfiles más emotivos de la Semana Santa de Palencia que se recuperó en 1999 después de que llevará más de 50 años sin salir y partirá de la calle Vera Cruz, alumbrado por la Cofradía de la Vera Cruz, que viste capa de raso verde con túnica de terciopelo negro con botones del mismo color que la capa y cuya fundación data del siglo XIII.

Al caer la tarde, a las 18 horas, el desfile se dirigirá hacía el barrio Ave María para encaminar su paso lento por el paseo del Otero para comenzar el ascenso hasta a la ermita del mismo nombre, a las pies del Cristo del Otero, tallado por el escultor Victorio Macho y que preside desde lo alto la ciudad.