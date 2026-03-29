El domingo de Ramos da comienzo a la Semana Santa: se esperan centenares de procesiones por toda España
Este 29 de marzo, Domingo de Ramos, arranca la Semana Santa
La DGT pide precaución ante los desplazamientos esta Semana Santa: "Por ir un poco más deprisa, a veces no se llega"
La tradicional procesión de La Borriquita o La Borriquilla se abre paso este Domingo de Ramos por las calles de muchas ciudades de España, dando la bienvenida a la Semana Santa.
Para este domingo se esperan temperaturas invernales: las máximas no sobrepasarán los 11-13 grados en amplias zonas del interior norte y este de la península. En puntos del interior podrán quedar incluso por debajo de 10 grados.
Casi una veintena de playas andaluzas se preparan para la Semana Santa con equipamientos y seguridad
Casi una veintena de playas del litoral andaluz se preparan para la Semana Santa y abrirán sus servicios para que vecinos y turistas disfruten del mar con seguridad y comodidad. El litoral, que se extiende desde Huelva hasta Almería, pasando por Cádiz, Málaga y Granada, contará con duchas, pasarelas y lavapiés, aunque no todas las playas tendrán socorristas durante estos días.
Según la información recopilada por Europa Press, las principales localidades costeras de la provincia de Almería tendrán sus playas listas para esta semana gracias a los trabajos de limpieza y acondicionamiento realizados por los ayuntamientos tras las borrascas recientes. En Roquetas de Mar, se ha reparado el terreno de zonas como Urbanización y Playa Serena, y se han instalado pasarelas y zonas de sombra en núcleos como Aguadulce, Las Salinas y La Ventilla, mientras que en La Romanilla se ultiman los preparativos.
Nerviosismo en la Ruta del Tambor y el Bombo de Teruel, que encara una Semana Santa que integra IA y tradición
Los vecinos de los nueve municipios turolenses que conforman la Ruta del Tambor y el Bombo --Albalate del Arzobispo, Alcañiz, Alcorisa, Andorra, Calanda, Híjar, La Puebla de Híjar, Samper de Calanda y Urrea de Gaén-- viven con "nerviosismo" y "ganas" la cuenta atrás para el momento más esperado del año: la Semana Santa, que este 2026 llega con novedades, como una inteligencia artificial (IA) que ayudará a los visitantes a entender mejor esta tradición y a vivir la experiencia completa.
"Son los días más importantes de nuestro calendario festivo", ha relatado a Europa Press el presidente de la Ruta, Fernando Jesús Galve, quien ha resaltado que la Semana Santa en estos municipios del Bajo Aragón turolense, que está declarada Fiesta de Interés Turístico Internacional, no sólo es "una tradición de siglos", sino el momento en el que se reencuentran familias, amigos o vecinos que ya no viven en la zona: "En el Bajo Aragón, la gente vuelve a casa por Semana Santa, no por Navidad".
El Domingo de Ramos estrena orden con dos salidas inéditas
El Domingo de Ramos de la Semana Santa de Sevilla 2026 trae importantes novedades con cambios en el orden y el recorrido de las hermandades, así como dos cambios de sede.
La Hiniesta saldrá desde la iglesia de Santa Marina debido a las obras previstas en la parroquia de San Julián. Asimismo, la Estrella volverá a salir de la parroquia de San Jacinto al cumplirse 50 años del cambio de sede a su actual capilla.
El Rosario del Dolor, que data de 1588, ascenderá este domingo a los pies de Cristo del Otero en Palencia
'El Santísimo Cristo de la Vera Cruz', imagen flamenca anónima de 1522 y 'Nuestra Señora del Dolor', anónima del siglo XIX, protagonizará este domingo de Ramos una de las procesiones más singulares de la Semana Santa de Palencia y que tiene sus primeros antecedente en 1588, cuando se organizó una desfile procesional para pedir por la Armada Invencible, que partía a combatir contra Inglaterra.
'El Rosario del Dolor' es uno de los desfiles más emotivos de la Semana Santa de Palencia que se recuperó en 1999 después de que llevará más de 50 años sin salir y partirá de la calle Vera Cruz, alumbrado por la Cofradía de la Vera Cruz, que viste capa de raso verde con túnica de terciopelo negro con botones del mismo color que la capa y cuya fundación data del siglo XIII.
Al caer la tarde, a las 18 horas, el desfile se dirigirá hacía el barrio Ave María para encaminar su paso lento por el paseo del Otero para comenzar el ascenso hasta a la ermita del mismo nombre, a las pies del Cristo del Otero, tallado por el escultor Victorio Macho y que preside desde lo alto la ciudad.
Más de 280 nazarenos procesionan este Domingo de Ramos en Badajoz con 'La borriquita'
Más de 280 nazarenos procesionan este Domingo de Ramos en la Semana Santa de la ciudad de Badajoz, declarada Fiesta de Interés Turístico Internacional, con la Entrada Triunfal de Cristo en Jerusalén y Nuestra Señora de la Palma, más conocida como la procesión de 'La borriquita'.
La Cofradía de la Entrada Triunfal de Cristo en Jerusalén, Santísimo Cristo de la Paz y Nuestra Señora de la Palma tiene su sede en la Parroquia de San Roque y fue fundada el 1 de abril de 1957 por Francisco Sánchez García, una de las personas más importantes de la historia de la Semana Santa de la ciudad en el siglo pasado.
La Burrina, La Humildad, el Señor de las Penas y la Misericordia salen en Cáceres este Domingo de Ramos
La ciudad de Cáceres vive este Domingo de Ramos, 29 de marzo, una de las jornadas más activas de la Semana Santa con cuatro procesiones en la calle, y con algunos cambios en los recorridos de la Misericordia, que no pasará por Santo Domingo, con lo que se acorta el itinerario en media hora.
La primera en salir a las calles, la de la Cofradía de los Ramos, Cristo de la Buena Muerte, Virgen de la Esperanza y San Juan Bautista, sacará en procesión la imagen de la Entrada Triunfal de Jesús en Jerusalén, realizada en 1946 por la Casa Bayroda Basols, y conocida popularmente como 'La Burrina'.
'La Burrina' saldrá desde la iglesia de San Juan a las 12,00 horas. A la salida tendrá lugar la bendición de las palmas para enfilar la procesión por la calle San Pedro, Donoso Cortés, Pizarro, Soledad, Santa Clara, adarves de la Puerta de Mérida, del Padre Rosalío, de Santa Ana y de la Estrella, Arco de la Estrella, Plaza Mayor, Pintores y templo de San Juan, donde se recogerá a las 15,00 horas. La música correrá a cargo de la Banda Infantil de cornetas y tambores de Espíritu Santo y A.M. Virgen de la Misericordia de Cáceres.
Las procesiones en Madrid
Madrid vive este Domingo de Ramos uno de sus días grandes de Semana Santa con algunas de las procesiones que más fervor levantan entre sus fieles: La Borriquita, El Silencio, El Cristo de la Fe y la Salud y Los Estudiantes.
Además, el cardenal arzobispo de Madrid, José Cobo, presidirá la tradicional bendicional de las palmas y los ramos a las 11.30 horas en el atrio de la catedral de La Almudena de la calle Bailén, seguida de procesión y entrada a la catedral por la Plaza de la Almudena. A las 12.00 horas dará comienzo la Eucaristía.
Durante este Domingo de Ramos además sonarán unas de primeras saetas que llenarán de música las calles de Madrid esta Semana Santa. Serán las que Esperanza Garrido dedicará desde el balcón de la Casa de la Villa en el Domingo de Ramos al paso de La Borriquita (16.30 horas), El Silencio (17.30 horas) y Los Estudiantes (18.00 horas).