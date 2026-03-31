Redacción Uppers 31 MAR 2026 - 20:21h.

La actriz Liza Minnelli ha decidido celebrar sus 80 años publicando sus memorias, tituladas ‘Kids, Wait Till You Thear This’

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La actriz Liza Minnelli ha decidido celebrar sus 80 años publicando sus memorias, tituladas ‘Kids, Wait Till You Thear This’ (Niños, esperad a oír esto) en la que ha revelado algunos episodios de su vida hasta ahora desconocidos como su etapa con las drogas o su relación con la fama y con algunas grandes personalidades de Hollywood.

La estadounidense, en una entrevista con el medio italiano ‘Corriere della Sera’ ha contado en primera persona alguna de estas vivencias que aparecen en sus memorias, destacando su participación en los premios Oscar en 2022, momento en el que decidió que plasmaría todos sus recuerdos como el que tiene de la gala.

“La Academia organizó un homenaje por los 50 años de Cabaret, y en medio del caos habitual me obligaron, inexplicablemente a usar una silla de ruedas para subirme al escenario. Era eso o nada. Dijeron que era algo por seguridad, por mi edad”, confiesa. Además, afirmó que Lady Gaga llegó a amenazarla: “Era mi copresentadora y me dijo que, si no obedecía, ella no subiría al escenario conmigo, entonces acepté”.

La respuesta de la Academia

Pensaron que la actriz y bailarina no se encontraba en sus plenas facultades por su edad, algo que no le sentó muy bien a la estadounidense: “Lady Gaga me preguntó el hombre de la película homenajeada, como queriendo comprobar mi memoria, como si fuera una idiota. Me trataron fatal en una de las noches más importantes de mi vida. Pude perdonarlo, pero no lo olvidaré nunca. De camino a casa pensé que tenía que contar mi verdad, pero toda mi historia”.

Entonces fue en ese momento cuando quiso romper su silencio a lo grande y plasmarlo en sus memorias. Sin embargo, la Academia afirmó que decidieron ponerla una silla de ruedas para evitar incidentes ya que aquel año, la actriz sufría graves problemas de espalda, según confirman fuentes de ‘The Hollywood Reporter’. Pero Minnelli sigue defendiendo que fue una decisión “absurda” y que sentada no podía leer el teleprópter y que por eso se trabó al anunciar el premio.

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A pesar de haber confirmado que Lady Gaga amenazó con no subir al escenario si ella no se sentaba en la silla de ruedas, también explicó que cuando ella se puso nerviosa y no podía leer, la cantante le susurró al oído para tranquilizarla: “Estoy contigo”, le dijo.