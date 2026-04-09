A partir del 20 de mayo, los lectores electrónicos y tabletas Fire anteriores a 2013 perderán el acceso a la tienda Kindle.

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El 20 de mayo, Amazon dejará de dar soporte a todos los lectores electrónicos y tabletas Fire fabricados en 2012 o antes. Esta medida implica que los propietarios de Kindles más antiguos, incluidos sus primeros modelos como el Kindle Touch y algunas tabletas Kindle Fire, no podrán descargar nuevos libros electrónicos, lo que ha provocado la total indignación de los usuarios, a los que la compañía ofrece un 20% de descuento en la compra de un modelo nuevo antes del 20 de junio.

Amazon afirmó que ha brindado soporte a los modelos afectados durante años y que a sus usuarios activos se les han ofrecido descuentos para ayudarlos a "transicionar a dispositivos más nuevos", pero algunos la han criticado por dejar obsoletos hasta dos millones de dispositivos. Para quienes acepten renovar el dispositivo, la biblioteca adquirida hasta ahora no se pierde. Todos los libros comprados están vinculados a la cuenta de Amazon, no al dispositivo, así que estarán disponibles en cualquier Kindle nuevo, en la aplicación para móviles o en Kindle para la web.

Los modelos de Kindle afectados son los siguientes: