Björk celebrará el eclipse solar total de este verano con un rave

Redacción Uppers 10 ABR 2026 - 17:15h.

La artista Björk ha anunciado que celebrará una inmensa rave el mismo día del eclipse solar total en Islandia

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Björk, la cantante y compositora ha decidido organizar una rave el día en el que se producirá un eclipse total. A sus 60 años ha aprovechado este gran momento para formar una de sus conocidas fiestas donde todo el mundo pueda disfrutar del fenómeno bailando la música electrónica que tanto le caracteriza. Aunque parecía que no podía impresionar con nada más, ella siempre va un paso por delante.

El 12 de agosto de 2026 se va a producir un eclipse total que se podrá ver en diferentes partes del mundo, por lo que, para poder vivirlo al máximo posible, la artista ha decidido organizar una rave en el parque de esculturas Víðistaðatún de Hafnarfjörður, en Islandia, bautizándolo como Echolalia Festival, según confirma el medio ‘Euro News’. Esta zona se encuentra en el sitio perfecto donde se podrá observar con claridad el eclipse, el cual durará un minuto y cuatro segundos.

Además, esta cita también coincide con la exposición de Björk en la Galería Nacional de Islandia, la cual estará disponible al público del 30 de mayo al 19 de septiembre. Durante la muestra se presentarán tres de sus nuevas sanciones, incluido un nuevo álbum que todavía no ha conocido la luz. La artista ha destacado en los últimos años por pronunciarse contra las amenazas de Donald Trump y se sumó a la campaña de boicot de Israel.

Otros de sus momentos más destacados

La artista ha dejado claro en muchas ocasiones su posicionamiento a favor de Palestina. En 2023 publicó una serie de mapas de Israel y Palestina desde 1946. Un post donde añadió “A esto lo llamáis compartir”. La cantante también ha tenido algún que otro encontronazo en Spotify, a la que ha calificado como “probablemente lo peor que le ha pasado a los músicos”. El Echolalia Festival se celebra el 12 de agosto de 2026 en Víðistaðatún, Hafnarfjörður, Islandia.