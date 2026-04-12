El actor fue especialmente conocido por sus colaboraciones con sus sobrinos, Christopher Nolan y Jonathan Nolan

Entre sus proyectos destaca su participación en la trilogía de 'El caballero oscuro'

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El actor británico John Nolan, tío del director Christopher Nolan, ha fallecido a los 87 años de edad. Por el momento no han trascendido las causas de la muerte del intérprete, cuya trayectoria abarcó décadas de trabajo en teatro, cine y televisión.

Así lo han confirmado varios medios internacionales, entre ellos The Hollywood Reporter.

La larga trayectoria de John Nolan

Nacido en Londres en 1938, Nolan desarrolló gran parte de su carrera sobre los escenarios, donde se consolidó como un actor sólido dentro de la escena británica. Formado en el Drama Centre London, trabajó con la Royal Shakespeare Company en montajes clásicos y posteriormente formó parte del National Theatre, participando en producciones de relevancia bajo distintas direcciones.

En el ámbito audiovisual, el actor fue especialmente conocido por sus colaboraciones con sus sobrinos, los cineastas Christopher Nolan y Jonathan Nolan. Apareció en varias de sus obras, como la trilogía de 'The Dark Knight Trilogy' ('El caballero oscuro') donde interpretó a un miembro del consejo de Wayne Enterprises, así como en títulos como Following o Dunkirk. También formó parte del reparto de la serie 'Person of Interest'.

Tras conocerse su fallecimiento, Christopher Nolan ha querido recordarlo públicamente, destacando su influencia tanto personal como profesional. Según sus palabras, su tío fue una figura clave en sus inicios y alguien que le transmitió el valor de la interpretación y la creatividad, además de compartir con él varios proyectos a lo largo de su carrera.