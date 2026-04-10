Celia Molina 10 ABR 2026 - 05:00h.

El viernes 10 de abril arranca el primer fin de semana de conciertos de Coachella, el festival que se celebra en el desierto de California

Sabrina Carpenter, Justin Bieber y Karol G, artistas principales del festival de Coachella 2026

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El Festival de Música y Artes de Coachella Valley es uno de los festivales de música al aire libre más grandes, famosos e influyentes del mundo. Se celebra anualmente en el desierto de Indio, California, durante dos fines de semana de abril y, este 2026, los conciertos se desarrollarán del 10 al 12 de abril y del 17 al 19 (todos incluidos).

La organización ha dado a conocer ya los horarios de las actuaciones del primer fin de semana y ha añadido a un nuevo cantante al evento. Con Sabrina Carpenter, Justin Bieber y Karol G como cabezas de cartel, Coachella también ha programado una actuación de Jack White en la carpa Mojave el sábado a las 15:00h. White, famoso por ser el líder de la banda 'The White Stripes' junto a su hermana Meg, es ganador de varios premios Grammy y fue incluido en el Salón de la Fama del Rock and Roll en 2025.

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"Próxima parada: Coachella"

Su incorporación sigue la tendencia reciente de Goldenvoice de revelar un nombre sorpresa de gran repercusión en el cartel cuando se publican los horarios de las actuaciones. El año pasado fueron Weezer para el fin de semana 1 y Ed Sheeran para el fin de semana 2, pero lo que aquí más nos importa es destacar el valor de los tres grupos españoles que actuarán este año en el festival: 'Carolina Durante', Rusowsky y 'Mëstiza'.

Después de actuar en México, los miembros del 'Carolina Durante' han anunciado ya en sus redes sociales que su "próxima parada será Coachella". El grupo se encuentra inmerso en su gira 'Fin de la Aventura', centrada en la presentación de su nuevo disco, 'Elige tu propia aventura', publicado en octubre del año pasado. Por su parte, Rusowsky, cantante y compositor español asentado en Madrid, figura clave del bedroom pop y de la música experimental, también anunció su paso por el festival en su cuenta de Instagram.

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¿A qué hora actuarán los grupos españoles?

Para quien no las conozca, Mëstiza es un dúo formado por dos DJ españolas que mezclan la música electrónica con el flamenco. El grupo, formado por Pitty Bernad y Belah, de Albacete y Málaga respectivamente, son dos artistas que llevaban más de una década pinchando por separado y que decidieron unirse en 2021 y formar este nuevo concepto musical. Ellas, con su aporte flamenco, esperan llevar la 'Marca España' a uno de los festivales de mayor rentabilidad de los Estados Unidos.

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En cuanto a los horarios publicados, los conciertos se inauguran cada jornada con un de los principales cantantes del cartel. Así, Sabrina Carpenter subirá al escenario Coachella el viernes a las 21:05, seguida de Justin Bieber el sábado a las 23:25 y de Karol G el domingo a las 21:55. Durante el primer fin de semana, las actuaciones de los grupos españoles se dividirán también de la siguiente forma: Carolina Durante cantará el viernes a las 2:35 horas, Rusowsky, el sabado a las 18:40 h y Mëstiza actuará a las 4:15 de la madrugada del domingo.

Ellos tomarán el testigo de otros artistas españoles que también han tenido el honor de participar en este macro evento musical, como Rosalía, que sufrió en su piel el calor del desierto con los ajustados outfits de su 'Motomami'. Otras cantantes nacionales que también han pasado por Coachella - aunque con algo menos de repercusión - son Hinds, Cariño o Judeline.