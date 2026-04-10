El artista, cuyo nombre real era Lance Taylor, murió de madrugada en Pensilvania, donde residía en los últimos años

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Afrika Bambaataa, uno de los pioneros del hip‑hop y figura clave en la cultura urbana de Nueva York, ha muerto a los 67 años, según adelantó TMZ, que atribuye el fallecimiento a complicaciones derivadas de un cáncer. El artista, cuyo nombre real era Lance Taylor, murió de madrugada en Pensilvania, donde residía en los últimos años.

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Colaboró con figuras como James Brown, George Clinton, Leftfield o Gary Numan

Nacido en 1957 en el Bronx, Bambaataa fue una de las voces fundacionales del movimiento hip‑hop. Comenzó a organizar fiestas y 'block parties' en los años setenta, espacios que se convirtieron en el origen del nuevo sonido que emergía en los barrios del sur del Bronx. Su influencia fue decisiva en la consolidación del breakbeat DJing, una técnica que marcaría la evolución del género.

En 1980 publicó su primer sencillo, 'Zulu Nation Throwdown', vinculado al colectivo Universal Zulu Nation, organización que él mismo fundó para promover valores de unidad, creatividad y conciencia social a través de la música. Dos años después lanzó 'Planet Rock', un tema revolucionario que fusionaba electrónica y ritmos urbanos y que se convirtió en un hito del electro‑funk, alcanzando el número 4 en la lista estadounidense de R&B.

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Durante los años ochenta y noventa colaboró con figuras como James Brown, George Clinton, Leftfield o Gary Numan. La revista Billboard le sitúa en proyectos de alcance internacional como el álbum anti‑apartheid 'Sun City', junto a artistas de renombre mundial. Su papel como embajador cultural contribuyó a expandir el hip‑hop más allá de Estados Unidos, convirtiéndolo en un movimiento global

Según la revista Men’s Journal, su legado quedó ensombrecido en la última década por acusaciones de abusos sexuales formuladas por varios hombres que afirmaron haber sido víctimas cuando eran menores. Aunque Bambaataa negó siempre los hechos, en 2025 perdió un caso civil por no comparecer ante el tribunal.

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Pese a la controversia, numerosas voces del hip‑hop han lamentado su muerte y han destacado su papel esencial en la construcción de una cultura que hoy es universal.