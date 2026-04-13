Redacción Uppers 13 ABR 2026 - 11:17h.

Se trata de la Epiphone EJ-200 con la que se compuso '(What's the Story) Morning Glory', el segundo álbum de Oasis

La guitarra más cara de la historia ha costado 10,5 millones de euros

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Hay canciones que se convierten en himnos generacionales, sin importar lo buenas (o malas) que sean. 'Wonderwall', de Oasis, es uno de esos temas que la juventud de mediados de los 90 asumió como propio y cuyo aura melancólico le ha hecho trascender su época para convertirse en un hito atemporal. Ahora la guitarra acústica que Noel Gallagher utilizó durante la composición y grabación del álbum que la contenía, el histórico '(What’s The Story) Morning Glory?' (1995), ha salido a subasta en Londres. Y su precio podría rondar los 65.000 euros.

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El instrumento, una Epiphone EJ-200 firmada por el músico, acompañó varias de las composiciones más icónicas de la banda británica, las incluidas en ese segundo álbum que simbolizó el punto álgido del britpop noventero. La pieza saldrá a la venta junto con una hoja con la letra manuscrita de 'Don’t Look Back in Anger' -otro de los himnos creados en sus cuerdas- y una guitarra Rickenbacker de 12 cuerdas que Gallagher utilizó durante una década.

Un 'santo grial' para los seguidores de la banda

Según 'The Guardian', la guitarra cuenta con un certificado de autenticidad que acredita su uso durante toda la grabación del álbum,. Craig Inciardi, especialista en cultura pop de la casa de subastas Sotheby's, afirmó que Gallagher escribió muchas canciones de Oasis usando guitarras acústicas como el modelo que sale a subasta, considerado un auténtico "santo grial" para los seguidores de la banda.

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"Son objetos funcionales que se han vuelto muy codiciados y el valor de los instrumentos musicales con este tipo de procedencia histórica ha aumentado de forma considerable con el tiempo", explica el experto. La guitarra fue originalmente un regalo de Gallagher a un técnico de gira, quien posteriormente la vendió al actual propietario, del que Inciardi solo ha dicho que "es un gran fan de Oasis".

Una grabación muy rápida

Según Inciardi, el álbum se grabó en solo 15 días, algo que califica de extraordinario. "Noel era muy prolífico en ese momento... con la cantidad de canciones que salían de él, es algo casi sin precedentes. Y si miras ese álbum y miras la lista de canciones, parece un álbum de grandes éxitos", añade el especialista. Conviene aclarar que aunque la Epiphone a subasta fue clave para escribir 'Wonderwall', la guitarra que realmente se escucha en la grabación de estudio del tema es una Takamine FP-460SC.

La venta se realizará de forma online y permitirá a fans y coleccionistas de todo el mundo pujar por piezas asociadas a una época definitoria para la música. '(What’s The Story) Morning Glory?', lanzado en octubre de 1995, vendió 350.000 copias en su primera semana y superó los 22 millones de unidades, situándose entre los discos más vendidos de la historia. Ppermaneció 10 semanas en el número uno en el Reino Unido y le valió a Oasis un BRIT Award al Mejor Álbum Británico en 1996. Entre sus canciones se incluyen 'Wonderwall', 'Don’t Look Back in Anger', 'Roll with It', 'Some Might Say' y 'Champagne Supernova', todas representativas del britpop de la década de 1990.