Muere Felipe Staiti, guitarrista y fundador de Los Enanitos Verdes, la banda del 'Lamento Boliviano'

Redacción Uppers 14 ABR 2026 - 12:23h.

El músico falleció a consecuencia de una hemorragia masiva, según varios medios argentinos

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Felipe Staiti, guitarrista y fundador del grupo de rock argentino Los Enanitos Verdes, ha fallecido a los 64 años tras estar internado en un hospital de Mendoza, informó su mánager William Ramírez. Según algunos medios locales argentinos como MDZ, el músico murió a consecuencia de una hemorragia masiva.

Staiti se encontraba hospitalizado tras regresar de una gira, debido a una fiebre alta y un deterioro progresivo en su estado de salud.

"Con profundo pesar lamentamos el sensible fallecimiento de Felipe Staiti, histórico guitarrista de Enanitos Verdes, gran persona y amigo", escribió Ramírez en Instagram. "Su talento, entrega y pasión por la música dejaron una huella imborrable en generaciones enteras y en la historia del rock en español", agregaba.

Referentes del rock latino

El músico fue fundador en 1979, junto a Marciano Cantero y Daniel Piccolo, de Los Enanitos Verdes, banda que se consagró como un referente del rock latinoamericano, con 14 álbumes en estudio y cuatro en directo e himnos como 'Lamento Boliviano' y 'La muralla verde'.

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En España no llegaron a ser tan populares como sí lo fueron en el continente americano. Su conexión más fuerte con el público español llegó a través de la gira 'Huevos Revueltos' (2017-2019), un tour conjunto con Hombres G, que permitió a muchos aficionados redescubrir su repertorio.

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Mil millones en Spotify

Su mayor hit, 'Lamento Boliviano', fue la primera canción de rock argentino en superar las mil millones de reproducciones en Spotify. El tema apareció en su álbum 'Big Bang', de 1994, pero originalmente la grabó otra banda mendocina llamada Alcohol Etílico en 1986. La versión de los Enanitos le dio un sonido más potente y fresco, incluyendo instrumentos andinos como la quena, que la convirtió en un éxito global y símbolo de identidad latinoamericana.

A pesar de sus problemas de salud, Staiti tenía planes de futuro, entre ellos una nueva gira por EEUU junto a Hombres G, además de nuevos proyectos con Enanitos Verdes, incluyendo un disco recopilatorio con colaboraciones de artistas nacionales e internacionales. Incluso más allá de la música también tenía proyectos personales como Felipe Staiti Wines, orientado a la producción vitivinícola.