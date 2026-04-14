La muestra se presenta como un espacio donde conviven historia y cultura pop, atrayendo tanto a coleccionistas como a curiosos

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Una feria de antigüedades y coleccionismo en Madrid se convierte estos días en un auténtico viaje en el tiempo, reuniendo objetos históricos que van desde el siglo XVIII hasta piezas vinculadas a grandes iconos de la música contemporánea.

Entre los artículos más llamativos se encuentra el megáfono utilizado por Rosalía para anunciar su gira en la plaza de Callao, así como objetos relacionados con artistas internacionales como Michael Jackson o David Bowie. También destacan piezas asociadas a Lady Gaga, como un casco utilizado durante una actuación en la Super Bowl.

Joyas, muebles y objetos imposibles de repetir

La feria ofrece una amplia variedad de artículos: desde muebles del siglo XVIII y códices medievales valorados en miles de euros, hasta muñecas de porcelana del siglo XIX o bolsos exclusivos, como un modelo de Gucci fabricado en Francia en los años 50.

Además, los visitantes pueden encontrar objetos únicos con historia local, como la ruleta del primer casino de Madrid o piezas de diseño descatalogadas, como una cómoda inspirada en Mickey Mouse cuya producción fue cancelada tras la intervención de The Walt Disney Company.

Adria Codina, uno de los coordinadores de feria de objetos de colección, de Codina Art en Madrid, explica el origen de algunas de las piezas más recientes expuestas: “El megáfono de Rosalía lo conseguimos de pura casualidad, porque nos encontramos al equipo de producción y se lo compramos ese mismo día”.

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El mismo vendedor asegura que, por el momento, esta pieza no está a la venta, lo que aumenta aún más su valor simbólico dentro de la feria.

Desde reliquias medievales hasta objetos utilizados por estrellas internacionales, la feria demuestra que cualquier objeto puede convertirse en una pieza de valor con el paso del tiempo.