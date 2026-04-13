Hasta 55 mil piezas gourmet de todas partes del mundo se pueden probar en esta edición 2026

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La moda y la gastronomía se fusionan un año más en el salón del gourmet en Madrid, esta edición viene cargada con muchas novedades y lo primero sería el bolso diseñado por Palomo Spain, a parte de los imprescindibles de cartera y llaves, como complemento añadido una botella de acite de oliva, la nueva idea original del diseñador español de este año.

El propio diseñador Palomo Spain lo ha dicho "el aceite se lleva a la moda, pero es seguramente la cosa más marciana que haya hecho en mi carrera, aunque es un accesorio cool y bonito". El mismo admite que aunque parezca un bolso demasiado exótico, puede convertirse en parte de la moda rápido.

También hay gladiadores en esta edición, un hombre que se enfrenta a piezas de carne de más de 700 kilos que acabaran totalmente despiezadas, ya que el tipo de corte influye mucho en el sabor cuando te la comas. Fernando Arce, de el Encinar de humienta explica el proceso: "normalmente van vestidos así, con un peto de hierro para protegerse el pecho, también el brazo del corte va protegido entero".

También hay una parte especial dedicada a Italia, las "acrobacias" típicas del movimiento de las masa de las pizzas se pueden ver también en este salón del gourmet en Madrid.