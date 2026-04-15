Un Picasso por solo 100 euros y otro por más de 30 millones

Redacción Uppers 15 ABR 2026 - 12:16h.

Un ciudadano francés se lleva en un sorteo 'Cabeza de mujer', obra del genio malagueño valorada en un millón de euros

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Un genio, dos ciudades y un abismo de ceros. El universo de Pablo Picasso es capaz de habitar, al mismo tiempo, en el bolsillo de una ciudadano común y en las cámaras acorazadas de la élite financiera. Mientras en las calles de París la fortuna se vestía de solidaridad con una rifa benéfica de una de las obras del artista malagueño, en los relucientes salones de Nueva York su icónico 'Arlequín' se subasta por una auténtica fortuna. Un Picasso para todos y otro para casi nadie.

'Un Picasso por 100 euros' era el llamativo reclamo con el que la casa de subastas Christie's rifaba con fines benéficos 'Cabeza de mujer', un cuadro en témpera sobre papel realizada por el pintor en 1941 en el que retrató a su entonces pareja, la fotógrafa Dora Maar. La pieza está valorada en más de un millón de euros. Ari Hodara, un ingeniero francés de 59 años, fue el afortunado ganador del sorteo, celebrado en París, tras comprar una de las participaciones a 100 euros. Se habían puesto a la venta 120.000 boletos -agotados a primera hora del pasado viernes- cuyos beneficios, estimados en más de 12 millones de euros, irán destinados en su mayor parte a la Fondation Recherche Alzheimer.

Tres ediciones sorteando arte

La obra que el ciudadano se llevará a su casa proviene de la colección de Opera Gallery, fundada por Gilles Dyan, socio de esta iniciativa solidaria que ha alcanzado su tercera edición. Tras recibir una llamada de teléfono desde la sala de subastas, Hodara mostró en un primer momento su incredulidad al creer que se trataba de una "broma", pero al conectar la pantalla de su teléfono comprobó con alegría que era el ganador al recibió el aplauso de los presentes en la sala de subastas.

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En la primera edición de 'Un Picasso por 100 euros', celebrada en 2017, se recaudaron 10 millones de euros para la Asociación Internacional para Salvar Tiro que pretendía reconstruir esa ciudad libanesa, Patrimonio de la Humanidad de la Unesco. El ganador fue un joven de 25 años de Pensilvania, en EEUU. En la segunda, en 2019, se obtuvieron 5 millones de euros para la ONG. La obra fue para una contable italiana que había recibido su participación como regalo de Navidad de su hijo.

Obra clave del periodo cubista

Paralelamente, otro Picasso - el cuadro cubista ‘Arlequín (Busto)’- se subastará en Nueva York por unos 40 millones de dólares el próximo mes de mayo, según ha informado Sotheby's. Se trata de la obra más destacada de la colección del pintor estadounidense de origen italiano Enrico Donati, ya fallecido.

El lienzo, pintado en 1909, pertenece a uno de los motivos más recurrentes en la trayectoria del artista, la figura del arlequín, heredada de la tradición de la commedia dell’arte y convertida por el pintor en un alter ego artístico. En la pieza que se pone ahora a la venta la figura aparece fragmentada, con planos geométricos y una paleta sobria que se aleja del colorido de etapas anteriores.

Tras la muerte de Donati en 2007, el cuadro estuvo a punto de salir a subasta un año después, también en Sotheby’s, con una estimación de unos 30 millones de dólares. Sin embargo, fue retirado sin explicaciones oficiales. El cuadro había permanecido fuera del foco público hasta ahora, que reaparece con una estimación superior que pondrá a prueba el pulso del mercado.