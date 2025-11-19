El retrato de Elisabeth Lederer creado por Gustav Klimt entre 1914 y 1916 se vendió en Sotheby’s por 236 millones de dólares

¿Dónde se venden las obras más caras del mundo?

Las grandes subastas han marcado hitos en el mercado del arte, revelando tanto el interés de coleccionistas como las dinámicas económicas de cada época. Estas ventas suelen concentrar atención mundial cuando algunas obras excepcionales alcanzan cifras récord o cuando piezas insólitas salen al mercado. En el contexto de operaciones millonarias y objetos singulares se sitúa una reciente sesión que tuvo lugar este pasado martes.

Sotheby’s celebró en su nueva sede neoyorquina, ubicada en el edificio brutalista diseñado por Marcel Breuer, una jornada destacada por la presencia de America, el inodoro de oro macizo del artista italiano Maurizio Cattelan, y por la venta récord del retrato de Elisabeth Lederer creado por Gustav Klimt entre 1914 y 1916. Ambas piezas llamaron la atención en un momento en el que el mercado del arte intenta recuperar dinamismo tras un año de contracción.

El retrato de Elisabeth Lederer, de Gustav Klimt, consigue una venta récord

El cuadro de Klimt, procedente de la colección del fallecido Leonard Lauder, se vendió por 236,4 millones de dólares, convirtiéndose en la obra de arte moderno más cara rematada en una subasta. Solo queda por debajo, en términos absolutos, del Salvator Mundi de Leonardo da Vinci, que se vendió por 450 millones. La puja, que comenzó en 130 millones, terminó en un enfrentamiento entre dos compradores telefónicos hasta adjudicarse a una empresa estadounidense no identificada públicamente. "Esta noche hemos hecho historia en la galería Breuer", señaló Helena Newman, presidenta mundial de Arte Impresionista y Moderno de Sotheby’s y de sus operaciones europeas.

La operación ayudó a impulsar un sector que el año anterior había caído un 12%. La obra de Klimt es considerada excepcional dentro de su producción. Fue un encargo de una familia que apoyó al artista y sobrevivió al expolio nazi. Lauder la compró en los años ochenta, y era una de las joyas de su colección, cuya venta prosigue este miércoles en Sotherby's.

America, el inodoro de oro, fue vendido por 12,1 millones de dólares

Tras concluir la subasta de las obras del heredero de los cosméticos, Sotheby’s abrió la sesión de arte contemporáneo, donde se ofreció la pieza de Cattelan. El inodoro America, elaborado con 102,8 kilos de oro de 18 quilates, salió con un precio inicial de 10 millones de dólares, equivalente al valor del metal según la cotización actual. Sin embargo, solo recibió una oferta y se vendió por 12,1 millones, lo que deja su valor simbólico en torno a 2,1 millones, prácticamente lo correspondiente a las comisiones. El encargo original se realizó cuando el oro valía 1.200 dólares la onza, por lo que su propietario ya obtenía ganancias incluso antes de subastarlo. 'The New York Times' identificó al vendedor como Steve Cohen, un inversor y coleccionista de arte.

America pertenece a una serie de tres piezas, aunque solo se han producido dos. La primera se mostró en el Museo Guggenheim de Nueva York en 2016, donde generó gran atención mediática. Posteriormente fue expuesta en Londres, donde fue robada y, según la policía, fundida para vender el oro. La pieza subastada ahora se encargó tras aquel robo y constituye una de las versiones supervivientes de la obra.