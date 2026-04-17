El sobrino de Michael Jackson hace de su propio tío en la película sobre su vida que se estrenará en unas semanas

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Michael Jackson fue considerado uno de los artistas más grandes de la historia de la música. Su carrera musical unida a su historia personal ha dado lugar a una película. El artista conmocionó al mundo hace casi 17 años cuando se conoció su extraña muerte.

Lo especial que tiene esta película es que es su propio sobrino el que hace del cantante. Se estrenará en unas semanas en los cines españoles, pero los mayores fans de Michael Jackson tendrán un adelanto diferente si no pueden esperar a ver la película.

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Las personas que han tenido la suerte de poder ver la película, entre ellos sus propios familiares, afirman que su sobrino no ha necesitado de apenas caracterización. Sus gestos y sus poses son idénticas a las de su tío. Este proyecto cinematográfico que se estrenará muy pronto lleva, sin duda, el ADN Jackson.

Así es la exposición

Pero antes del esperado estreno, los fans pueden disfrutar de una exposición que invita a sumergirse en el universo de Michael Jackson. Una historia que hasta ahora parecía muy desconocida, pero que gracias a la réplicas como las que han hecho en esta exposición, los fans pueden conocerle más de cerca.

Uno de esas réplicas es del estudio en el que se grabó el famoso videoclip de 'Thriller', el tema que coronó al pequeño de la familia como el rey del pop. "Como la cultura pop hoy en día está establecida, yo creo que hay muchas cosas que son totalmente gracias a él", dice uno de los fans.

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Los más valientes incluso pueden atreverse a imitar sus pasos y bailar incluso a su lado. Una exposición que acerca mucho más a la vida personal del artista y a su carrera profesional, pero que sin duda todavía esperan ansiosos el estreno de la película que tanto han anunciado.