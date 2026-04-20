Redacción Uppers 20 ABR 2026 - 17:17h.

El documental se centra en la historia de amistad que sostiene a la banda desde hace cuatro década

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Hombres G ha elegido el 10º Festival Internacional de Cine de Barcelona-Sant Jordi (BCN Film Fest) para estrenar en primicia su documental 'Los mejores años de nuestra vida', un retrato íntimo que se centra menos en el mito del grupo y más en la historia de amistad que sostiene a la banda desde hace cuatro décadas. La cinta, dirigida por Charlie Arnaiz y Alberto Ortega, llega a los cines el 8 de mayo y se presenta como un viaje emocional que acompaña las celebraciones por los 40 años de carrera del cuarteto madrileño, convertidos en banda sonora de varias generaciones tanto en España como en Latinoamérica.

En una entrevista concedida al equipo de Europa Press con motivo de este estreno, David Summers explica que el objetivo estaba claro desde el principio: huir del típico documental de grupo de rock y apostar por algo mucho más humano. No querían una sucesión de hitos, cifras y éxitos, sino "hacer algo que llegara al corazón a la gente y contar la historia de cuatro amigos desde niños" que han crecido, se han hecho adultos y han construido una vida alrededor de una misma banda. Un hecho insólito, recuerda el vocalista, si se tiene en cuenta que mantienen la misma formación desde hace 40 años -con un parón de una década entre medias-, algo que, por sí solo, ya les parecía que "merecía la pena" contar desde la base de la amistad.

"Sales del cine con ganas de abrazar a la gente que quieres", incide Summers

Summers subraya que pidieron a los directores que el resultado fuera una película "emocionante, como ha sido nuestra vida", y que transmitiera valores que consideran fundamentales: amistad, amor y trabajo. "Son valores un poco en desuso, pero que a nosotros nos gusta transmitir. Sales del cine con ganas de abrazar a la gente que quieres. Transmite el valor de la amistad", asegura el músico, convencido de que cualquiera, sea o no fan de Hombres G, puede reconocerse en ese relato de lealtad y de proyectos compartidos.

El guitarrista Dani Mezquita enlaza este espíritu con lo que ocurre en sus directos: "Un buen rollo y que la gente salga del concierto con una sonrisa". El batería Javier Molina incide en que el documental muestra la naturalidad, sinceridad y sencillez del grupo y confía en que sirva de impulso para que nuevas bandas se animen a empezar y a mantenerse fieles a sí mismas. Su compañero Rafa Gutiérrez remata la idea explicando que la película termina situando al espectador en el presente, en el momento actual de la banda: "Por eso se llama así, porque son los mejores años de nuestra vida ahora y ahora nos va tan de puta madre que sales de la película viéndonos ahora y dices: 'joder, estáis de puta madre, qué buen rollo'".

La ilusión, el secreto para sobrevivir más de cuatro décadas en la música

La historia no esquiva las zonas de sombra. El filme aborda el éxito arrollador de los años 80, el fenómeno fan y también el frenazo que supuso la separación en los 90, una pausa que se alargó durante una década antes del regreso a principios de los 2000. Con la perspectiva del tiempo, Summers reconoce que "estuvo bien parar" y que la segunda etapa ha sido más edificante; siente que ahora es cuando el grupo es más respetado. "Para conseguir el respeto, sobre todo en este país, necesitas muchos años, tienes que demostrarlo año tras año y, cuando ya pasan 40 años, la gente dice: 'oye, cuidado, estos tíos serán lo que sean, pero ahí están'. Es cuando logras el respeto", resume.

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El secreto para sobrevivir más de cuatro décadas, coinciden, es la ilusión permanente por nuevos proyectos: giras, discos, una película, escenarios en los que no han tocado nunca. "Eso es absolutamente imprescindible, tener ilusión, y de ilusiones se vive", afirma Summers, orgulloso de que el grupo siga mirando hacia adelante mientras celebra su legado. En ese contexto, también opina sobre la nueva generación de artistas: asegura que hay muchas bandas emergentes, que ellos siempre han preferido no seguir modas y que, aun así, no pierde de vista a nombres como Rosalía, a quien define como "una artistaza cojonudísima".

Definen la película como "un homenaje a la amistad, un homenaje a las canciones"

Charlie Arnaiz y Alberto Ortega explican que el rodaje supuso muchas jornadas con cada uno de los cuatro miembros, acceso a material inédito y una responsabilidad añadida: contar la historia de una banda que es "la banda sonora de muchos millones de personas". Definen la película como "un homenaje a la amistad, un homenaje a las canciones", y destacan que, por primera vez, el grupo habla sin tapujos de la década en la que estuvieron separados, algo clave para entender por qué ahora están donde están y por qué, en muchos sentidos, son incluso más famosos y transversales que en los 80.

Para los directores, Hombres G es ya "mucho más que un grupo de música". Lo comparan con ir a Disneylandia: una experiencia que trasciende lo puramente musical, te conecta con recuerdos del pasado pero también con el presente, y que se vive de manera generacional, en familia. Esa misma sensación, sostienen, es la que han intentado capturar en 'Los mejores años de nuestra vida', un documental pensado para que el espectador salga del cine con la banda sonando en la cabeza... y ganas de llamar a sus amigos de toda la vida.