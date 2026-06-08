Claudia Barraso 08 JUN 2026 - 20:40h.

Christian Gálvez y Patricia Pardo han dado comienzo a la importante reunión de miles de fieles con León XIV en el Bernabéu

La visita del papa León XIV a España, en directo: el pontífice recorre en buggy el Bernabéu ante 70.000 personas

Compartir







El papa León XIV ha sido recibido por las miles de personas que han acudido esta tarde al Santiago Bernabéu al encuentro más importante con el pontífice, quien ha sido recibido entre cánticos y calurosos saludos llenos de ilusión e incredulidad ante el momento que estaban viviendo.

Su llegada no ha sido para menos, al pisar el estadio ha sido llevado hasta el altar en una plataforma móvil que ha ido a un ritmo lento para que León XIV pudiese contemplar la inmensidad de personas que no han querido perder la oportunidad de ver el gran homenaje a su Santidad y sus palabras para ellos.

PUEDE INTERESARTE Patricia Pardo y Christian Gálvez, emocionados y agarrados de la mano antes de la llegada de León XIV al Bernabéu

Quien se ha encargado de abrir esta gran gala han sido los presentadores Christian Gálvez y Patricia Pardo, que animaban tanto a la grada como a las personas que estaban en el campo, a mostrar cómo es la fe española y cuánto de lejos se podía escuchar la ovación al pontífice.

Las palabras de los presentadores en homenaje a León XIV

Al situarse en el altar, presidiendo todo el Bernabéu que este lunes se rendía a sus pies, los presentadores han pronunciado unas palabras de agradecimiento hacia León XIV y todo su esfuerzo puesto en su visita a España: “Santidad, eminencia, en primer lugar queríamos darle las gracias por el esfuerzo de tantas y tantas y tantas horas. Gracias".

"Aquí en Madrid hay gente que tiene premios y gente que tiene cicatrices y la Iglesia de Madrid está ahí con todos ellos y además siendo consciente de que estamos en una sociedad en constante cambio y trasformación”. Un cambio del que León XIV ya ha hablado frente a las cámaras en sus discursos hacia la juventud y en general, dedicado a toda la sociedad española que estos días le presta especial atención.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

“Queremos recuperar para usted, unas palabras que precisamente pronuncio usted para su familia, Los Agustinos, concretamente el 30 de noviembre de 2006 cuando usted les invitó a vivir como los testigos fiables que el mundo necesita. Santidad han pasado 20 años de esas palabras que usted pronunció, pero para nosotros y la Iglesia de Madrid siguen estando vigentes y siguen siendo inspiradoras y a través de ellas le vamos a pedir con su permiso algo: que nos ilumine. Que arroje luz en este camino de desafíos y de retos que a día de hoy aborda la Iglesia de Madrid”. Con estas palabras la presentadora daba comienzo al homenaje a León XIV.