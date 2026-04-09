Las imágenes finalistas del World Press Photo de este año: guerras, crisis climáticas y la urgencia de cuidar la dignidad humana
Guerras, incendios, migraciones y vidas al límite protagonizan una edición que vuelve a poner rostro humano a las grandes crisis globales
El biombo decorado por Dalí a los 19 años regresa a su casa natal en Figueres, Girona
Las imágenes finalistas del World Press Photo vuelven a poner el foco en aquello que a menudo preferimos no mirar. Son fotografías que no solo capturan instantes, sino que construyen un relato colectivo sobre el mundo en el que vivimos: uno atravesado por conflictos, desigualdades y crisis que dejan marca en la vida muchas personas.
Un retrato global de las crisis actuales
Desde los incendios que arrasaron Galicia hasta las protestas de la Generación Z en África, pasando por aulas improvisadas en países en guerra, estas instantáneas evidencian cómo las grandes crisis globales se traducen en historias concretas, humanas y muy cercanas. Entre los finalistas destacan también fotógrafos españoles, capaces de documentar con una mirada íntima y contundente realidades complejas que a menudo quedan fuera del foco mediático.
El trabajo de fotoperiodistas como Diego Ibarra Sánchez profundiza en una de las consecuencias más devastadoras de los conflictos: el impacto sobre la infancia y la educación. Niños que crecen entre ruinas, que aprenden en medio del ruido de la guerra, y que representan una generación marcada por la incertidumbre.
Historias humanas que atraviesan la imagen
Pero no todo es geopolítica o desastre natural. Las imágenes también se detienen en historias personales que conmueven por su dureza y humanidad, como la lucha de una mujer contra la anorexia durante décadas, el amor de una pareja que decide formar una familia pese a la enfermedad terminal, o las consecuencias silenciosas de los pesticidas en comunidades vulnerables.
En todas estas fotos se quiere representar una denuncia, pero también esperanza, incluso en escenarios devastados por el cambio climático o la violencia.
El World Press Photo no solo premia la calidad estética, sino la capacidad de estas imágenes para interpelarnos. Nos obligan a detenernos, a observar y, sobre todo, a no olvidar. Porque en cada fotografía hay una historia que merece ser contada y escuchada.