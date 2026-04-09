Guerras, incendios, migraciones y vidas al límite protagonizan una edición que vuelve a poner rostro humano a las grandes crisis globales

El biombo decorado por Dalí a los 19 años regresa a su casa natal en Figueres, Girona

Compartir







Las imágenes finalistas del World Press Photo vuelven a poner el foco en aquello que a menudo preferimos no mirar. Son fotografías que no solo capturan instantes, sino que construyen un relato colectivo sobre el mundo en el que vivimos: uno atravesado por conflictos, desigualdades y crisis que dejan marca en la vida muchas personas.

Un retrato global de las crisis actuales

Desde los incendios que arrasaron Galicia hasta las protestas de la Generación Z en África, pasando por aulas improvisadas en países en guerra, estas instantáneas evidencian cómo las grandes crisis globales se traducen en historias concretas, humanas y muy cercanas. Entre los finalistas destacan también fotógrafos españoles, capaces de documentar con una mirada íntima y contundente realidades complejas que a menudo quedan fuera del foco mediático.

El trabajo de fotoperiodistas como Diego Ibarra Sánchez profundiza en una de las consecuencias más devastadoras de los conflictos: el impacto sobre la infancia y la educación. Niños que crecen entre ruinas, que aprenden en medio del ruido de la guerra, y que representan una generación marcada por la incertidumbre.

PUEDE INTERESARTE La diócesis de San Sebastián exige la retirada de las imágenes del videoclip de la rapera Tokischa en las que aparece semidesnuda en una iglesia

Historias humanas que atraviesan la imagen

Pero no todo es geopolítica o desastre natural. Las imágenes también se detienen en historias personales que conmueven por su dureza y humanidad, como la lucha de una mujer contra la anorexia durante décadas, el amor de una pareja que decide formar una familia pese a la enfermedad terminal, o las consecuencias silenciosas de los pesticidas en comunidades vulnerables.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

En todas estas fotos se quiere representar una denuncia, pero también esperanza, incluso en escenarios devastados por el cambio climático o la violencia.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

El World Press Photo no solo premia la calidad estética, sino la capacidad de estas imágenes para interpelarnos. Nos obligan a detenernos, a observar y, sobre todo, a no olvidar. Porque en cada fotografía hay una historia que merece ser contada y escuchada.