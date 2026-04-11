Patricia Martínez 11 ABR 2026 - 18:30h.

'Tierra quemada' es una serie de fotografías sobre los incendios forestales del pasado agosto en Galicia, para EFE, Revista 5W y El País

Las imágenes finalistas del World Press Photo de este año: guerras, crisis climáticas y la urgencia de cuidar la dignidad humana

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OurenseBrais Lorenzo es un fotoperiodista de monte más de que de calle. Del rural y de los rincones que a menudo no salen en las portadas de los periódicos. Nacido en Ourense en 1986, ha crecido y se ha hecho profesional con el olor a humo pegado cada verano a su ropa, recorriendo pistas imposibles y carreteras secundarias, durmiendo poco y comiendo regular, en primera línea, “pegado a las brigadas de extinción” y “pateando las aldeas” con la gente que sufre el fuego delante de sus casas. Así, comenzó documentado los incendios forestales gallegos desde 2011, “el mismo año en que empecé a trabajar como fotoperiodista en Galicia”.

“Un incendio se puede cubrir de muchas maneras”, explica desde Ourense, “desde lejos y en 10 minutos, por ejemplo, pero a mí siempre me ha interesado el tema, me ha dolido, siempre me ha gustado involucrarme, siempre he creído que era un tema muy importante, porque es el medio en que vivimos, el aire que respiramos”, relata.

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El fotoperiodista acaba de ganar el World Press Photo 2026 en la categoría de Reportaje Gráfico de la región Europa, con “Tierra quemada”, un proyecto sobre los incendios forestales en Galicia, para EFE, Revista 5W y El País. La serie por la que ha sido premiado corresponde a la ola de incendios del pasado verano, la peor oleada de incendios en la historia de su tierra.

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Un trabajo hecho desde su tierra y un premio a la perseverancia

Lorenzo comenta que “es un orgullo haber obtenido este reconocimiento por un trabajo desarrollado en la tierra en la que he nacido, que amo y que me duele ver arder todos los años por un problema estructural que, de momento, no tiene solución aparente”. “Es un premio a la es un premio a la perseverancia. Se premia una historia, una secuencia, pero también es un reconocimiento a todo el trabajo que hay detrás, que no siempre se conoce”, explica.

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Las fotos plasman esa lucha contra las llamas en los pueblos en aldeas donde apenas quedan vecinos “y que luchan con sus propios medios, en muchos momentos donde no llegaban las administraciones, también las heridas del paisaje, o ese fuego de noche” explica sobre la serie de imágenes premiadas. Lorenzo tiene una relación muy especial con el fuego, confiesa, “de veneración y de respeto, porque es mágico y místico, pero también destructor”, señala. Y por eso en la serie también están esas imágenes de destrucción, “de aldeas que hemos visto totalmente calcinadas”.

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Lorenzo recuerda cómo fue ese mes de agosto del año pasado. “Fue un mes muy intenso, con jornadas maratonianas, como las de los servicios de extinción, porque estás con ellos, comes mal, duermes poco” relata. “Son coberturas que también pasan factura a nivel físico, por eso es importante poner en valor el fotoperiodismo, ya que es una profesión denostada, precarizada. Muchos compañeros con los que yo he aprendido, que han estado conmigo cuando yo empezaba, lo han tenido que dejar”, detalla.

Ya fue premiado con un Ortega y Gasset y otros premios internacionales

Desde 2010, compagina el fotoperiodismo con trabajos documentales de largo plazo. Es colaborador habitual de Bloomberg, AFP y Agencia EFE. También ha realizado fotografías para diversos medios nacionales. Sus imágenes también se han publicado en medios internacionales como The Guardian, The New York Times, The Wall Street Journal, Washington Post o Time. Su trabajo ha sido reconocido a nivel nacional e internacional con los premios Ortega y Gasset, POYi, Sony World Photography Awards, Istanbul Photo Awards, Siena International Photo Awards, Estação Imagem o Luis Ksado, entre otros.

Lorenzo cuenta que hay veces que “sientes que tienes una buena foto, hay una cierta magia, una conexión, con ese momento, con la luz, pero otras veces no te das cuenta hasta que llegas al ordenador, las ves, es cuando puedes mejorarlas, pulirlas, ahí es donde tienes que seleccionar las mejores imágenes para contar bien la historia” detalla sobre su manera de trabajar con las imágenes.

“Yo hago fotoperiodismo”, apunta Lorenzo, “pero intento hacerlo con los con los códigos visuales más atractivos, buscando la estética. Hay un debate abierto sobre hacer o no belleza de la tragedia, creo que, si una imagen es plástica, llega mejor al espectador, y eso ayuda a visibilizar como aquí, esta problemática. Y este concurso sirve un poco para eso, para mostrarlo”, explica.

Un premio dedicado a su padre que le enseñó a amar el rural

El premio ha llegado a este fotoperiodista orensano en un momento muy especial. Hace solo unos días perdía a su padre, a quien ahora dedica el galardón. “Quiero dedicar el premio a mi padre, fallecido hace unos días”, cuenta emocionado,” porque si me gusta involucrarme con estos temas es por todo el amor por el medio rural, por la naturaleza que me ha inculcado él, todo el respeto que le tengo al patrimonio me lo ha dado él, y seguro que hoy él está contento”, añade. “Es la persona por la cual mantengo el vínculo con mi aldea, la misma en la que él nació y es quien me ha hecho amar la naturaleza y el medio rural”.

El proyecto “Tierra quemada” busca transmitir la urgencia de actuar al respecto de las causas de estos incendios. Según el fotógrafo, “Hemos sufrido la peor oleada de incendios de la historia de Galicia, pero prácticamente no ha cambiado nada. Para mí lo prioritario sería anclar población en el medio rural, volver un poco a lo de antes, a lo que se hizo toda la vida en las aldeas en Galicia, a que la gente se relacione con el medio en el que vive. A tener un paisaje mosaico que permita hacer de cortafuegos natural. Creo que eso es lo más relevante, volver a un modo de vida un poco más tradicional, más sostenible, aprovechando los avances técnicos y tecnológicos con los que contamos en la actualidad”.

Respecto a la proyección internacional que obtendrá este proyecto gracias al premio World Press Photo, Lorenzo concluye: “Me gustaría que la gente cuando vea el proyecto recapacite acerca de la importancia de preservar el medio natural en el que vivimos. En un mundo tan inestable, con tantos conflictos, esto es una cuestión principal para asegurar la propia supervivencia humana”.