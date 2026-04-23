Patricia Martínez 23 ABR 2026 - 13:20h.

La mochila desapareció en el parque de Campo Castelo el pasado lunes, tras dejarla en un banco

El pequeño necesita las gafas especiales para practicar deporte y cualquier actividad física

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LugoEn Lugo se busca desesperadamente una mochila perdida, pero no es una mochila cualquiera. Es una mochila especial, y no por la imagen de un Hulk bastante enfadado que luce en su exterior, si no por lo que llevaba en el interior.

La mochila es de un pequeño que sufre una enfermedad rara, un glaucoma congénito. El niño, de cuatro años, apenas mantiene un 25% de la visión y necesita gafas para todas sus actividades diarias, y también para hacer deporte.

Dentro de la pequeña mochila, junto con una botella de agua con un dinosaurio con su nombre, estaban sus gafas de deporte, unas lentes especiales, adaptadas y graduadas y que además le protegían de cualquier posible impacto. “Le gusta mucho el atletismo, el baloncesto y el futbol y rodar en su patinete”, cuenta Vanesa, una amiga de su familia, convertida en portavoz de esta búsqueda. “Sin esas gafas no puede practicar deporte”, recuerda. El niño no puede recibir golpes en los ojos, por eso “son tan importantes estas gafas, que además están graduadas para él”, apuntan.

Desapareció en el parque de Campo Castelo

La mochila desapareció el pasado lunes por la tarde, cuando la familia estaba en el parque de Campo Castelo, de Lugo. “Había mucha gente en el parque, la mochila estaba apoyada en un banco”, recuerdan, y “cuando fueron a buscarla había desaparecido”. Puede que alguien se la llevara por error “o porque algún niño le gustara, pero solo queremos que nos devuelvan las gafas, la mochila se la pueden quedar”, pide Vanesa.

“Que la dejen en el parque, que alguien la encontrará”, solicitan los allegados al niño, que han puesto carteles en varios locales de hostelería y han pedido la colaboración de negocios y tiendas de la zona, y también están avisados en el colegio de los Maristas. “Quien la tenga, puede devolver las gafas donde mejor le venga”, claman, pero insisten en la importancia de los lentes, para este pequeño de cuatro años.

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“Esas gafas no le sirven a nadie más”, recuerdan, y para los padres, “todo esto supone un esfuerzo importante”, añadido a los retos que supone el día a día conviviendo con esta enfermedad rara, que les obliga a hacer revisiones periódicas con el pequeño en Madrid, de manera muy frecuente.

La familia ha facilitado también un teléfono de contacto, el 675 369 079, y hacen un llamamiento a los vecinos de la zona, y a la gente que frecuenta el parque de Campo Castelo, por si alguien puede dar alguna pista o ayudar a localizar la mochila desaparecida.