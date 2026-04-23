La librería más antigua de España está en Burgos, pero acaba de entrar en concurso de acreedores y sus responsables hablan de cierre

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Puede que, en teoría, comprar un libro sea como comprar cualquier otro producto. Sin embargo, los lectores no lo ve exactamente igual. Los libros se perciben de un modo mucho más emocional, especial. Quizás por eso, y a pesar de que se lleva décadas hablando de crisis y amenazas contra el libro de papel, las librerías perduran.

“Se habla de que está en crisis, pero no de que esté muerta”, puntualiza al otro lado del teléfono Cielo Fernández, presidenta de la Federación Librarías de Galicia. Y cuestiona: “¿A qué llamamos estar en crisis?”. “Las librerías son las que más fortaleza están teniendo en el comercio independiente”, asegura. De hecho, las librerías son el epicentro de las celebraciones del Día del Libro, que este año cumple su primer centenario de vida.

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Y, seguramente por eso también, en España existen todavía unas cuantas librerías con una larguísima vida. En ellas ya compraban los bisabuelos y hasta los tatarabuelos de sus actuales clientes.

Miles de librerías

En España existen, según el último 'Mapa de Librerías' de CEGAL, 2.754 librerías (el estudio solo recoge librerías independientes, por lo que no entran en el listado las cadenas con más de 25 librerías y tampoco lo hacen las de segunda mano). Son algo menos de las 2.977 que existían en el país en 2023, pero no están muy lejos –para contextualizar– de las algo más de 3.000 que el Syndicat de la librairie française contabiliza en Francia, un país que supera a España en unos 20 millones de habitantes. Por comunidades autónomas, Cataluña es con el 14,8% la que registra más librerías, seguida por Andalucía (14%), Madrid (13,9%), Comunitat Valenciana (9,2%) y Galicia (9%).

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Como explica Fernández, a las librerías independientes españolas les ayuda las condiciones de venta que ha marcado la Ley del Libro. En España, el precio marcado por la editorial es el mismo en todos los puntos de venta (y el IVA siempre es del 4%). “El libro no está sujeto al libre mercado”, señala la experta. En los países europeos en los que esto sí ocurre, el tejido de librerías independientes se ha erosionado, indica.

El 10% de las librerías españolas se fundaron antes de 1971, según los datos del Mapa, y, entre ellas, se encuentran algunas que tienen ya más de 150 años.

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La librería más antigua de España

La librería más antigua de España es Hijos de Santiago Rodríguez, en Burgos. También es una de las más antiguas de Europa. Aunque ha ocupado diferentes localizaciones, lleva vendiendo libros de forma continuada desde 1850 y, durante las últimas seis generaciones, ha estado en manos de la misma familia. Sin embargo, su continuidad está ahora en peligro. A finales de marzo entró en concurso de acreedores y su responsable, Lucía Alonso, le decía a principios de abril a ‘Diario de Burgos’ que lo más probable es que tengan que cerrar sus puertas.

En una provincia vecina a la de esta librería burgalesa está la Librería Las Heras, que abrió sus puertas en la calle El Collado en 1860 en Soria. Forma parte de la Red de Comercios Emblemáticos de Castilla y León y ha tenido ilustres compradores literarios, como el escritor Antonio Machado. De ese mismo año es también la Librería Fabre, que ha ocupado diferentes ubicaciones en Barcelona, y que está especializada en la actualidad en literatura infantil y juvenil y juguetes artesanales.

No son las únicas librerías que acumulan más de 150 años de vida en España. En Lugo, la librería Balmes lleva recomendando lecturas desde 1870. A la Librería Geli, en Girona, le faltan solo unos pocos años para cumplir esa cifra redonda. Aunque hace unos años tuvieron que mudarse, llevan vendiendo libros en la ciudad desde1879.

También tienen una larga historia Casa Ruiz Morote, en Ciudad Real desde 1882 y que lleva cuatro generaciones en la misma familia; la Librería Semuret, que desde 1900 ha atravesado mudanzas, cambios de nombre y un casi cierre en 2019 en Zamora; o la Librería Cervantes, en Segovia desde 1906 y que también vendió libros a Antonio Machado.

La lista sigue con otras librerías fundadas en los años 10, 20 y 30 y repartidas por toda la geografía española. Unas cuentas han cumplido así los 100 años o están a punto de lograrlo.

Cierres y aperturas

Otras llegaron a cumpleaños emblemáticos, pero eso no impidió que cerrasen sus puertas. Le pasó a la Librería Nicolás Moya, que vendía libros de Medicina en Madrid desde 1862 y cerró en 2019.

Mientras esto ocurría, en los últimos años también han abierto nuevas librerías. Incluso algunas han recogido la herencia de otras antiguas, como la Librería de los Incomprendidos, en Ávila, que se ubica donde estaba antes la librería Senén (que antes de cerrar era, con su apertura en 1906, una de las más antiguas de España) o Pérgamo, en Madrid, que reabrió la que, en su cierre en 2021, era la librería más antigua de la capital. Según los datos de CEGAL, el 28% de las librerías españolas nacieron entre 2011 y 2020 y un 11% lo hizo después de 2020. En cierto modo, la pandemia redescubrió la lectura o la puso en valor. Según el último ‘Barómetro de Hábitos de la Lectura y Compra de Libros en España’, el 65% de la población lee en su tiempo libre y la lectura no para de crecer.

No cabe duda de que los hábitos de la sociedad y sus intereses han ido cambiando en los últimos años, pero las librerías también lo han hecho. “Las crisis son también eso”, asegura Fernández, el adaptarse y explorar nuevas cosas. Ahora, las librerías están llenas de presentaciones, eventos o clubes de lectura. Incluso algunas organizan horas de lectura silenciosa, un oasis en el que te puedes adentrar en un retiro lector. “Es un espacio de difusión de cultura”, resume Fernández, en el que se hace prescripción de libros. Al final, lo que ahora funciona es que “que cada librería tenga su propia personalidad”.