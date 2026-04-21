Redacción Uppers 21 ABR 2026 - 15:19h.

Fachadas, muros y rincones están cubiertos por reproducciones de las obras más reconocibles del genio malagueño

Un Picasso por solo 100 euros y otro por más de 30 millones

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En la llamada España vaciada reinventarse es una estrategia de supervivencia. En provincias como Soria, donde la despoblación ha ido vaciando pueblos hasta dejarlos en cifras casi simbólicas, la imaginación se ha convertido en una herramienta para atraer miradas y no desaparecer del mapa. Y en ese contexto emerge un caso fascinante, el de Caltojar, un pueblo diminuto que decidió transformarse en un museo al aire libre para seguir existiendo.

Apenas unas decenas de habitantes —hoy rondando la treintena— y una ubicación discreta en la comarca de Tierras de Berlanga. Nada hace sospechar, al llegar, que este lugar se ha convertido en una especie de pinacoteca en mitad del campo soriano. Pero basta empezar a caminar por sus calles para entenderlo. Fachadas, muros y rincones están cubiertos por reproducciones de algunas de las obras más reconocibles de Picasso.

Homenaje en el centenario

Por supuesto, no son lienzos originales, tampoco intervenciones contemporáneas de artistas urbanos. El origen es mucho más humilde y, precisamente por eso, más potente. Todo comenzó en 1981, coincidiendo con el centenario del nacimiento de Picasso. En lugar de organizar un acto puntual, vecinos y estudiantes decidieron rendirle homenaje pintando sus cuadros en las paredes del pueblo.

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Con la ayuda de proyectores para calcar las formas, reprodujeron escenas icónicas, desde composiciones cubistas como 'Las señoritas de Avignon' hasta reinterpretaciones del 'Guernica'. Lo que nació como una celebración puntual terminó convirtiéndose en la identidad visual del municipio.

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La restauración de 2014

Con el paso del tiempo, las recreaciones se fueron deteriorando a causa de la dureza del clima. Pero lejos de abandonar esas obras a su suerte, los mismos niños que las pintaron -ya adultos- decidieron restaurar los murales en 2014 para mantener vivo el legado: más de medio centenar de obras repartidas por el casco urbano, integradas en la arquitectura rural como si siempre hubieran estado ahí.

Picasso nunca pisó Caltojar, pero su presencia es constante. De hecho, cuando los vecinos iniciaron el proyecto ni siquiera sabían que el pintor malagueño tenía posibles raíces familiares en la provincia de Soria, algo que se investigaría años después. Esa desconexión entre origen y resultado refuerza el carácter casi poético del lugar.

Visitar Caltojar es recorrer un paisaje que combina historia y silencio. Iglesias románicas como la de San Miguel, atalayas islámicas vigilando el valle y una sensación de aislamiento que define buena parte del interior peninsular. Pero los 'picassos' son el hilo conductor. Transforman la experiencia del visitante en una especie de búsqueda, casi un juego, que rompe con la idea tradicional de turismo rural.

En un momento en que muchos pueblos luchan por no desaparecer, aquí han entendido que diferenciarse es clave. Y lo han hecho sin grandes inversiones ni infraestructuras, apoyándose en la comunidad y en una idea simple pero clara: para sobrevivir a veces basta con ser único.