Vivió allí entre 1955 y 1968, poco antes del lanzamiento de su primer éxito, Space Oddity

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Con puerta gris y una desvencijada valla de madera, el número 4 de Plaistow Grove, en el anónimo suburbio londinense de Bromley, puede parecer una casa completamente anodina en todos los sentidos, salvo en uno. Lo desvela una pequeña placa azul que se encuentra a la derecha de la entrada, y que atisba la importancia de la vivienda. "David Bowie, singer and talented musician 1955-1968" (David Bowie, cantante y músico de talento), reza su inscripción, haciendo referencia a los trece años que la estrella pasó viviendo allí. Esa casa modesta, construida originalmente para alojar a trabajadores ferroviarios a finales del siglo XIX, va a convertirse en uno de los destinos de peregrinación musical más esperados de Europa.

La adquisición y el proyecto

Heritage of London Trust ha anunciado la adquisición de la vivienda familiar de David Robert Jones, el modesto adosado del sur de Londres donde un simple chico se convirtió en David Bowie. Ubicada en el número 4 de Plaistow Grove, en Bromley, la propiedad fue el santuario creativo de Bowie entre los 8 y los 20 años (1955-1967). El proyecto patrimonial, cuya finalización está prevista para finales de 2027, restaurará el edificio, de dos plantas, para que luzca con el aspecto original que tenía a principios de los años sesenta.

La ambición de la restauración es literal y arqueológica al mismo tiempo. Desaparecerán la calefacción central, la extensión moderna de su cocina-comedor y el conservatorio, además del baño de la planta superior. Volverán una chimenea de carbón, el retrete exterior, la pequeña cocina original y el garaje que en su día se encontraba al fondo del jardín.

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De este modo, la Heritage of London Trust planea convertir la propiedad en Bowie's House, un "espacio vivo y creativo, parte museo, parte actuación, parte memoria". Los expertos restaurarán la casa tal y como lucía en 1963, cuando el músico tenía 16 años.

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El hombre que supervisa el proyecto es Geoffrey Marsh, cocurador de la célebre exposición David Bowie Is del Victoria & Albert Museum en 2013. Marsh ha explicado: "Fue en esta pequeña casa, especialmente en su diminuto dormitorio, donde Bowie evolucionó de un colegial ordinario hasta llegar a los comienzos de una extraordinaria fama internacional. Como él mismo dijo: 'Pasé tanto tiempo en mi habitación. Era realmente todo mi mundo. Tenía libros allí arriba, mi música allí arriba, mi tocadiscos. Para salir de mi mundo al piso de arriba a la calle, tenía que pasar a través de esa tierra de nadie que era el salón'."

Junto al tocadiscos y la grabadora que poblaban aquel cuarto de apenas tres por tres metros cuadrados, el dormitorio también contará con un saxofón que le compró su padre, quien según los testimonios era emocionalmente más cercano. Entre los objetos que se expondrán se encuentra una fotografía de Little Richard que Bowie compró en Woolworths (un supermercado británico) cuando tenía diez años y que, después, pegó a la pared. La imagen permaneció con él durante toda su vida.

Bowie idolatraba el rock and roll americano de los primeros tiempos, y algunos de sus singles de vinilo de Elvis Presley estarán a la vista del público.

Por qué Bromley importaba

La casa se encuentra a un paso de la estación de Sundridge Park, desde donde Bowie "podía llegar desde lo que consideraba una vida suburbana muy aburrida... directamente al West End, Soho, los clubes de música de allí", según Marsh. Esa tensión entre el tedio provincial y la irresistible atracción de la metrópolis fue el motor que empujó al joven David Jones hacia una identidad radicalmente distinta.

Bowie vivió en la casa con sus padres, Haywood y Peggy, y su hermano mayor por parte de padre, Terry, que supuso para él una influencia creativa fundamental que le introdujo en el jazz moderno, la literatura Beat y el budismo. Estuvo allí entre 1955 y 1968, poco antes del lanzamiento de su primer éxito, Space Oddity.

Con Liverpool como referencia

El proyecto se fija explícitamente en lo que se ha hecho en casos similares al norte de Inglaterra. Así, una vez restaurada esta casa, los visitantes podrán retroceder en el tiempo y experimentar el mundo del joven Bowie, tal como los fans de los Beatles han podido hacer en Liverpool con las casas de la infancia de John Lennon y Paul McCartney.

El amigo de toda la vida de Bowie, el artista y músico George Underwood, ha reflexionado: "Pasamos tanto tiempo juntos, escuchando y tocando música. He oído a muchas personas decir que la música de David los salvó o cambió su vida. Es increíble que pudiera hacer eso, y aún más increíble que todo empezara aquí, desde unos comienzos tan modestos, en esta casa. Éramos soñadores. Y mira en lo que se convirtió."