Redacción Andalucía 26 ABR 2026 - 18:44h.

El icónico grupo de pop rock español inicia su gira de regreso a los escenarios, 30 años después de su último concierto

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MálagaEl último de la fila regresa a los escenarios en una noche mágica tres décadas después de su último concierto.

Tras unos primeros acordes instrumentales, el tema 'Huesos' daba el pistoletazo de salida a la gira con la que el dúo formado por Manolo García y Quimi Portet ofrecerá doce conciertos por toda España.

Una cita de más de dos horas en el Marenostrum de Fuengirola, Málaga, con una de las mejores bandas de la historia del pop rock español.

'Aviones plateados' o 'Insurrección'

Intentando ser lo más fiel posible a las versiones originales, volvieron a escucharse temas emblemáticos como 'Insurrección', 'Como un burro amarrado en la puerta del baile' o 'Aviones plateados'.

Un concierto que no defraudó a los 18.500 asistentes, y que hizo vibrar a los más nostálgicos con canciones como 'Querida Milagros' o 'Cuando el mar te tenga'.

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La inconfundible voz de Manolo García y los acordes de Quimi Portet se despidieron de su público de este primer concierto con el tema 'El Rey'.

Una noche histórica para los fans de la banda que podrán disfrutar hasta el próximo verano del regreso del icónico grupo.

Barcelona, Roquetas de Mar, Bilbao, Sevilla y Valencia son algunas de las próximas citas de El último de la fila.