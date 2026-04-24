Celia Molina 24 ABR 2026 - 06:00h.

A través de las redes, el cantante ha lanzado ya su nuevo disco, 'El Bafio', con el que hace un guiño a la cultura popular canaria

Los nueve meses en los que Quevedo desapareció: nuevas rutinas, ansiedad y ayuda profesional

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Aunque Rosalía sea la reina del marketing, en cuanto a la promoción de sus discos se refiere, hay que resaltar lo bien que ha diseñado Quevedo el timing del lanzamiento de su nuevo disco, titulado 'El Baifo'. El pasado lunes, 20 de abril, el cantante anunció la salida del esperado álbum con un espectáculo de drones que congregó a miles de personas en Las Palmas de Gran Canaria, su isla.

Cuando daban las 21.00 horas (hora canaria), decenas de drones volaron desde la zona de La Puntilla y se desplazaron en el aire sobre el mar para formar la frase "Quevedo presenta" junto a la imagen de un cabrito, 'un baifo' en la jerga canaria. Como ya explicó el mismo en el programa de Jordi Évole, eligió este término para titular su nuevo disco, tanto por su relación con la cultura isleña como por el uso que le da a la palabra 'cabra' para denominar a alguien que está teniendo mucho éxito, a un número uno, al mejor.

La salida de 'El Baifo' se anunció en Canarias con drones

Con su nuevo trabajo, Pedro (ése es su nombre de pila), pretende volver a coronarse en el mundo de la música, como ya lo hizo, de forma tan inesperada, con su primer disco. 'Donde quiero estar' llegó tras el éxito mundial de 'Quédate', su colaboración con Bizarrap; un 'reventón' que fue solo igualado por la posterior sesión 53 de Shakira.

En tiempo récord, Quevedo se consolidó como un referente de la música urbana. Y, entonces, cuando se encontraba en la cumbre de la industria, dijo basta. Haciendo honor al verso que ya había escrito en una de sus canciones: "2021 sembrar, 2022 recoger, 2023 coronar, 2024 desaparecer", el canario anunció, a través de las redes sociales, que se retiraba temporalmente de los escenarios, diciendo adiós a unos fans que se quedaron en shock por su decisión.

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14 nuevas canciones y un 'feat' con Elvis Crespo

"Me paso por aquí para darles las gracias por todo lo que ha pasado este año. Sé que se está comentando en TikTok que voy a sacar un nuevo álbum pero las cosas no son así, yo no soy una máquina. Para sacar un nuevo álbum, primero tendré que hacerlo y los artistas necesitamos tiempo. Realmente, desde que salió Cayó la noche no he parado y necesito vacaciones. Les doy las gracias a todos, pero no esperen verme por las redes, voy a intentar desconectar", dijo, borrando todo su rastro en Instagram.

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Aunque, después de nueve meses de descanso, ya ha sacado nuevos singles, como 'Ni borracho' y ha vuelto a subirse al escenario (con un renovado aspecto físico), la llegada de 'El Baifo' es su gran regreso materializado. En sus redes sociales, Quevedo ha calentado motores para la salida del disco, que estará disponible desde el jueves 23 de abril a las 00:00 horas.

Gracias a sus últimas publicaciones, sabemos ya que consta de 14 canciones: 'Está en casa', 'Caprichoso', 'El Baifo', 'Gáldar', 'Scandic', 'Al Golpito', '2010ypico', 'Algo va a pasar', 'Hookah y Calor', 'Flakito', 'Mi balcón', 'La Graciosa', 'Ni borracho' e 'Hijo de Volcán' y que cuenta con colaboraciones como la de Elvis Crespo. Una vez lanzado el trabajo, ya solo nos queda disfrutarlo.