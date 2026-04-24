Patricia Martínez 24 ABR 2026 - 14:33h.

La organización devolverá automáticamente el importe de todas las entradas vendidas para las gradas

El Último de La Fila vuelve a los escenarios “será una paella de reencuentro entre miles de amigos”

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A CoruñaLa fecha se mantiene pero el escenario, la ciudad y el entorno para escuchar los éxitos de El Último de la Fila en Galicia cambia radicalmente.

El concierto, que estaba previsto y programado desde hace meses para el 13 de junio en el estadio de Riazor, pasa a ubicarse en el Auditorio del Monte do Gozo, en Santiago, escenario habitual de conciertos y festivales en verano, como O Son do Camiño.

El anuncio del cambio llega ahora, después de semanas con dudas sobre su ubicación, ya que sobre la celebración de la cita musical en el estadio del Deportivo había una duda sobre la disponibilidad del recinto, ante la posibilidad de que el club dispute el playoff de ascenso a Primera División y se programen partidos para esa fecha.

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“Nos hemos visto obligados a trasladar el evento a un nuevo emplazamiento, por motivos externos a nuestra gestión. Cambios, por supuesto, ajenos a nuestra intención”, han explicado desde la organización.

Desde el ayuntamiento coruñés han recordado que se le ofrecieron a los promotores otras alternativas, pero no les valía ninguna de ellas. “Es una decepción, pero lo han hecho con una decisión legitima del promotor, el ayuntamiento no tiene forma de exigirle que toquen aquí”, ha apuntado la alcaldesa de A Coruña Inés Rey este viernes, quien también ha recordado que se les ofrecieron otras ubicaciones en la ciudad como el puerto o el estadio de Elviña.

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Pero la imposibilidad de reubicar la actuación en otro espacio de A Coruña que tuviese capacidad para las cerca de 26.000 entradas que se pusieron a la venta llevó a los promotores a trasladar la cita hasta el recinto de Santiago.

La nueva ubicación ha obligado a los organizadores a ofrecer la opción de anular las entradas compradas para A Coruña. Se pondrán a la venta entradas con un precio único de 80 euros, más gastos de gestión. Y se ofrecen alternativas para quienes hayan comprado la entrada en pista o gradas.

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Devolución automática para las entradas de grada y nuevo proceso de venta

Para quienes tengan entrada en pista pero quieran anular sus tickets, “se ofrecerá la opción de solicitar el reembolso en un plazo máximo de 30 días (hasta el 23 de mayo incluido)”. Y para los que tenían billete de grada (Tribuna, Preferencia o Marathón) se procederá a la devolución automática de todas las entradas, y se habilitará una preventa prioritaria exclusiva para que puedan adquirir unas nuevas si así lo desean durante 48 horas antes de abrir la venta general a todo el público. La preventa estará disponible desde el 27 de abril a las 11.00 horas hasta el 29 de abril a las 10.59 horas.

Mientras, la venta general de entradas estará disponible a partir del 29 de abril a las 11.00 horas a través de Ticketmaster, único canal oficial de venta de entradas para este evento.

Críticas de la oposición y también de los fans

Ante el anuncio del nuevo emplazamiento, muchos de los fans del grupo con entradas compradas desde hace semanas, se han mostrado muy críticos, dado que ahora muchos deberán alterar todos sus planes de viaje o alojamientos para esta esperada cita que supone la vuelta a los escenarios del dúo después de casi 30 años.

“¿Quién me devuelve el dinero de los billetes de avión, hotel y el día de vacaciones que me he tenido que pedir?” se preguntan algunos de los fans del grupo con entradas compradas, mientras otras plantean la diferencia en los accesos al recinto o la comodidad del mismo. “Mi vuelo costó 200€ y no se puede cancelar. Es inaceptable!!”, claman en los comentarios.

Porque aunque la organización haya previsto la devolución automática del importe de todas las entradas adquiridas para las gradas, esto obliga al publico interesado por un lado a tener que volver a comprarlas, y a asumir ciertos gastos que tenían previstos de transporte o alojamiento.

La oposición política coruñesa ha mostrados sus críticas al gobierno local por este cambio de ubicación y por los perjuicios que puede suponer perder esta cita para la ciudad, y desde el partido popular coruñés han recordado que en su día ya habían advertido "de que la fecha escogida podía coincidir con eventos que se podían realizar en el estadio de Riazor", recuerdan.

Desde la organización han pedido disculpas por todas las molestias que ocasiona este cambio de recinto y de ciudad. El dúo arranca su gira este fin de semana en Málaga, después de casi 30 años sin tocar juntos.