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Cultura

El grupo musical Seguridad Social prepara una de las celebraciones más importantes de su trayectoria para conmemorar sus 45 años de carrera

El grupo musical Seguridad Social prepara una de las celebraciones más importantes de su trayectoria para conmemorar sus 45 años de carrera
El grupo musical Seguridad Social prepara una de las celebraciones más importantes. Atlas
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Durante la presentación de su nuevo single y su libro, celebrada en el propio recinto, Casañ ha ofrecido un showcase en el que ha interpretado el tema “Por todas partes te veo”, primer adelanto de su próximo trabajo discográfico, titulado “Voy a Marte”, que ha servido como anticipo del nuevo sonido del grupo.

Grandes éxitos de la banda

El concierto ofrecerá algunos de los grandes éxitos de la banda, con artistas invitados y una puesta en escena especial para la ocasión. Será una cita única con la que repasarán su trayectoria y agradecerán el apoyo del público durante más de cuatro décadas de música.

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Nueva gira en España y América

Además, el grupo ha anunciado una nueva gira que recorrerá distintas ciudades de España y América. Las entradas, para el concierto en Valencia, saldrán a la venta general el 5 de mayo a las 10:00 horas y podrán adquirirse a través de la página web del Roig Arena.

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