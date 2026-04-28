Shakira emite un comunicado tras la muerte de un trabajador de su gira: "Estoy profundamente entristecida"

La artista tiene previsto actuar este próximo fin de semana en Copacabana, en Río de Janeiro, como parte de su tour 'Las Mujeres Ya No Lloran'

Muere aplastado un trabajador del equipo de Shakira mientras montaba el escenario de su concierto en Brasil

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La gira mundial de Shakira se ha visto sacudida por una tragedia. Un trabajador vinculado al montaje del escenario del próximo concierto que la artista ofrecerá este fin de semana en la playa de Copacabana, en Río de Janeiro, ha fallecido tras sufrir un grave accidente laboral mientras se ultimaban los preparativos del espectáculo.

La noticia ha causado conmoción entre el equipo técnico, la organización y los seguidores de la cantante, que esperan uno de los eventos musicales más multitudinarios del año.

Según ha trascendido, el fallecido tenía 28 años y era un profesional que trabajaba en la instalación de las estructuras del escenario. El accidente se produjo cuando parte del montaje se desplomó, provocándole heridas de extrema gravedad. Aunque fue atendido de inmediato por los servicios de emergencia y trasladado a un centro hospitalario, no logró sobrevivir.

Las autoridades brasileñas ya han abierto una investigación para esclarecer exactamente qué ocurrió y si existieron fallos de seguridad durante las labores previas al concierto.

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Horas después de conocerse su deceso, Shakira ha roto su silencio y se ha pronunciado al respecto. "Estoy profundamente entristecida por la familia, los amigos y los compañeros de Gabriel de Jesús Firmino, un trabajador local que perdió la vida ayer en el lugar. Mi corazón está con su familia y sus seres queridos", ha trasladado la intérprete de 'Loba' a través de un comunicado difundido por su equipo.

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Así, Shakira ha querido trasladar su pesar por la pérdida, mostrando su solidaridad con la familia del trabajador, así como con todos los compañeros que formaban parte del montaje del espectáculo. El entorno de la cantante también habría estado pendiente de la evolución de la situación desde el primer momento.

La gira de Shakira

Este duro golpe llega en plena gira internacional de la colombiana, una de las más exitosas de su carrera. El tour de 'Las Mujeres Ya No Lloran' ha supuesto el regreso triunfal de Shakira a los grandes escenarios tras años centrada en nuevos proyectos personales y musicales.

En los últimos meses, la compositora ha llenado recintos en distintos países y ha generado una gran expectación con cada nueva fecha anunciada. La parada en Brasil estaba llamada a ser uno de los momentos más destacados del recorrido, con una actuación gratuita en Copacabana que promete reunir a miles de personas.