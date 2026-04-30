Dos marionetas con marcas físicas protagonizan ‘Feos’, una obra que cuestiona los estándares de belleza y la mirada social

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La obra ‘Feos’ irrumpe en la escena teatral con una propuesta tan incómoda como necesaria: cuestionar la tiranía de la belleza y el rechazo social hacia quienes no encajan en los estándares normativos. Inspirada en un relato breve de Mario Benedetti, la pieza traslada al escenario una historia sencilla pero profundamente reveladora de el encuentro entre un hombre y una mujer con visibles marcas físicas que, mientras esperan para entrar al cine, conversan, se observan y se reconocen en la mirada del otro.

Marionetas que incomodan como si fueran humanas

Los protagonistas no son actores de carne y hueso, pero lo parecen, se trata de marionetas hiperrealistas construidas con madera, látex y pintura, capaces de transmitir emociones con una intensidad que desarma al espectador. Esa elección no es casual: el uso de estos cuerpos “no humanos” permite romper una barrera invisible y enfrentarnos, sin filtros, a nuestros propios prejuicios.

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A través de sus diálogos, cargados de humor y crudeza, la obra expone el peso de las miradas ajenas, la incomodidad social y el deseo de ser aceptado. “No es lo mismo mostrar esta cara que esta otra”, sugieren, evidenciando una realidad tan cotidiana como silenciada.

Una reflexión sobre la mirada y el rechazo

‘Feos’ pone sobre la mesa una pregunta incómoda, ¿hasta qué punto condiciona la apariencia nuestra forma de relacionarnos? En apenas unos minutos, la historia disecciona cómo la sociedad clasifica, juzga y excluye en función de la imagen, generando una herida que va más allá de lo físico.

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El montaje no busca respuestas fáciles, sino provocar reflexión, la incomodidad es parte del viaje: el espectador se ve obligado a confrontar sus propios prejuicios, a cuestionar esa primera mirada que, muchas veces, determina todo lo demás.

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Para Aline Kuppenheim, actriz y directora de la compañía Teatro y su doble, la clave está precisamente en esa confrontación directa. La marioneta, explica, permite eliminar defensas y situar al público frente a una experiencia más honesta. Al no tratarse de cuerpos reales, el espectador baja la guardia, solo para descubrir que el impacto emocional es incluso mayor.