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Lola Índigo lanza una oferta de trabajo para su concierto en un festival de Granada: el salario y los requisitos que pide

Lola Índigo ha organizado el festival GRX La Feria
Lola Índigo ha organizado el festival GRX La Feria. Instagram
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Tras recibir, en la cuarta edición de Billboard Mujeres Latinas en la Música, el premio a la Evolución Artística de manos de su amigo David Bisbal y presentar allí su último single, 'Tus Iniciales', Lola Índigo esta enfocada en su próximo proyecto laboral: el festival GRX La Feria, que ha organizado ella misma.

Este macrofestival se celebrará el 30 de mayo de 2026 en el Cortijo del Conde, Granada, y combinará los conciertos urbanos con "atracciones, casetas, rumbas, comida, djs, alegría, muchas flores, gloria bendita, mucha música y conciertos de la escena musical de Granada", tal y como publicita su cartel.

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Además de la actuación de Lola Índigo, que volverá a deslumbrar a sus fans con sus bailes y performace, el evento contará con la música de Pepe y Vizio, Yung Beef, La Zowi, Zakyo, Vera GRV, Chico Blanco, y Sita. Así, el evento fusionará lo mejor de la feria tradicional con la energía de la escena musical actual, reivindicando las raíces y la identidad andaluza en un formato nunca visto.

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1000 euros por trabajar un día y ver el concierto de Lola

Según la página web de la cantante, GRX La Feria se presenta como una oda a Granada, a su cultura y a las raíces que vinculan a toda una generación de artistas de diferentes estilos, convirtiendo este encuentro en un "auténtico homenaje a la identidad que llevan por bandera". Pero, para que todo salga bien, Mimi ha lanzado una oferta en busca de azafatos y azafatas que realicen labores de bienvenida y acomodamiento:

Así lo dice la oferta: "¿Te gustaría trabajar en GRX La Feria? InfoJobs, patrocinador oficial de GRX La Feria, está buscando Azafatos/as que quieran trabajar un rato antes de que inicie el evento y luego disfrutar de todos los conciertos programados".

Funciones:

- Dar la bienvenida a los invitados/as

- Hospitality

- Entregar regalos al público

- Dar información sobre las actividades

Ofrecen:

- 1.000€ netos por un día de trabajo

- 1 entrada doble para llevar a un acompañante

- Viaje de ida y vuelta desde tu casa. Estés donde estés. Aunque la oferta diga Granada, podrás inscribirte desde cualquier lugar

- Alojamiento incluido para ti y tu acompañante

De esta forma, los azafat@s contratados podrán cobrar una generosa cifra por un día de trabajo, además de disfrutar gratuitamente del concierto de Lola Índigo y de los demás cantantes andaluces que amenizarán la noche.

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