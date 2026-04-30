Celia Molina 30 ABR 2026 - 06:00h.

Este jueves 30 de abril arranca la venta general de las entradas de los conciertos que Karol G dará en España en 2027

Karol G añade un nuevo concierto en Madrid: así queda la lista definitiva de sus fechas en España en 2027

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Tras el éxito de la preventa exclusiva de entradas de los conciertos que Karol G dará en España en el verano de 2027, este jueves 30 de abril, a las 10:00 horas, arranca la esperada venta general. El miércoles 29 de abril, se añadió una fecha más a la etapa española de la gira, quedando así la lista definitiva de conciertos en Barcelona, Madrid y Sevilla:

3 de junio - Barcelona – Estadi Olímpic, 4 de junio - Barcelona – Estadi Olímpic, 11 de junio - Sevilla – Estadio Olímpico La Cartuja, 12 de junio - Sevilla – Estadio Olímpico La Cartuja, 24 de junio - Madrid – Riyadh Air Metropolitano, 25 de junio - Madrid – Riyadh Air Metropolitano, 26 de junio - Madrid – Riyadh Air Metropolitano, siendo esta última fecha el nuevo show añadido al calendario.

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En cuanto a la venta de las entradas generales, cuyos precios, al igual que las adelantadas, oscilan entre los 70,50 y los 285 euros, Ticketmaster ha dado una serie de recomendaciones previas. También recuerdan que de los ingresos de la venta de entradas se donará a la Fundación Con Cora, la organización sin ánimo de lucro fundada por Karol G en 2022, que se dedica a empoderar a mujeres y niñas en situaciones vulnerables o desfavorecidas:

Recomendaciones para la venta general de entradas

Para que no se desate la tensión, los usuarios que deseen entradas deberán acceder 30 minutos antes a la cola virtual.

antes a la cola virtual. Se deberá entrar a través de un solo navegador y dispositivo ya que registrarse con un mismo usuario en varios dispositivos puede provocar fallos y errores a la hora de sacar tu entrada.

ya que registrarse con un mismo usuario en varios dispositivos puede provocar fallos y errores a la hora de sacar tu entrada. Bajo ningún concepto se recomienda refrescar la página. Una vez hayas accedido a la cola virtual, deberás permanecer en la pestaña de acceso sin refrescar la página de tu navegador ya que si decides actualizar perderás tu posición y volverás al final de la cola.

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La gira 'Viajando por el Mundo Tropitour' se iniciará, por tanto, en julio de este año en Estados Unidos y, posteriormente, recorrerá Latinoamérica, llegando a Europa en junio, con el primer concierto confirmado del tramo europeo el de Barcelona. Tras su paso por Barcelona, la gira europea pasará por Sevilla, Lisboa, Madrid, París, Londres, Ámsterdam, Varsovia, Düsseldorf, Lyon y Milán, donde acabará a finales de julio de 2027.

Este tour fue anunciado por la propia Karol G en uno de los conciertos que dio en el Festival de Coachella, donde hizo historia al convertirse en la primera cantante latina en convertirse en cabeza de cartel. Nace de su último disco, 'Tropicoqueta', un trabajo en el que la artista busca volcarse completamente tras su última ruptura sentimental.

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En una sincera entrevista con la revista 'Playboy', la colombiana confesó que se sintió "muy valiente por salir de una relación que sabía que no iba a funcionar" y que, aunque, según su "cultura como mujer latina", a su edad, "ya debería tener hijos", ella se siente muy satisfecha de haber emprendido su propio camino vital.