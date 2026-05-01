El hombre habría sufrido una caída en bicicleta en una empinada cuesta del kilómetro 1 de la carretera DP-1914.

'El español no nació ayer', el libro del lingüista Paco Álvarez que desmiente los mitos de nuestro idioma

Compartir







El escritor Fernando Cabeza Quiles, de 73 años de edad, ha fallecido este viernes en Carballo (A Coruña) tras sufrir una caída de su bicicleta, según ha informado el CIAE 112 Galicia, en un accidente en el que no ha habido más vehículos implicados.

Según ha informado el 112, el primer aviso por este suceso llegó sobre las 13.00 horas, cuando un particular contactó con Emergencias para informar de que un ciclista había sufrido una caída en una cuesta empinada, en el kilómetro 1 de la carretera DP-1914.

PUEDE INTERESARTE Muere el cineasta argentino Adolfo Aristarain a los 82 años

El CIAE alertó rápidamente a Urxencias Sanitarias de Galicia-061, a la Guardia Civil de Tráfico y al servicio municipal de Protección Civil de Carballo. Cuando los medios llegaron al punto, solo pudieron confirmar el fallecimiento de Fernando Cabeza.

Las muestras de pesar por la muerte del escritor, filólogo y profesor jubilado, nacido en Ponferrada, han sido múltiples, entre ellas las de la Asociación de Escritoras e Escritores en Lingua Galega, o de la del también escritor y exdiputado, Miguel Anxo Fernán Vello, quien tenía una amistad estrecha con el fallecido.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Cabeza Quiles destacó por su obra sobre la toponimia de Galicia, pero cultivó otros géneros, como el ensayo. También escribió libros de cuentos y relatos, para niños y para adultos, poemas y publicó cientos de artículos de temática etnográfica, histórica o social. Vivió, por motivos profesionales en A Estrada, Ribeira, Vigo y, finalmente, en Carballo.