Patricia Martínez 24 ABR 2026 - 13:24h.

La cantante navarra acudió a casa del músico para aprender a tocar la silla flauta

Las raíces gallegas de Aralar, la nueva canción de Amaia: una polémica "inspiración" que ha acabado en acuerdo amistoso

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Ames, A CoruñaAmaia ha protagonizado el último episodio de la famosa serie de conciertos de la radio pública estadounidense Tiny Desk, emitido este pasado jueves en directo y publicado después en Youtube.

“La cantante y multiinstrumentista española Amaia se mueve entre la ferocidad y la dulzura”. Así la presentan desde la publicación del miniconcierto en Youtube. Y añaden: “Su música juega con el flamenco pero nunca olvida sus raíces”. En ese juego con la tradición y modernidad, la cantante navarra interpreta seis de sus temas, con un grupo de músicos, que la acompañan con percusión, guitarra y violín. Mezclando inglés y español en sus reflexiones: "This is the last song. Ya, ya esto pasa volando, es muy fuerte", comenta con naturalidad, llegando al final, la cantante ha interpretado seis temas de su repertorio: C’est la vie, Nanai, Zorongo, Auxiliar, Giratutto y Yamaguchi.

Pero el inesperado instrumento que más ha sorprendido de los que utiliza en su concierto es la silla-flauta. Amaia coge una silla plegable y la “toca” durante uno de sus temas, “Nanai”.

Y fue en la localidad coruñesa de Ames, a pocos kilómetros de Santiago de Compostela, donde la artista navarra aprendió a tocar este peculiar instrumento. Lo cuenta Xavier Lozano, músico especializado en crear y hacer sonar instrumentos poco convencionales. Xavi ha plasmado su apuesta por la experimentación sonora tanto en el proyecto de su trío Bufa & Sons, como con la Real Banda de Cadeiras Encartables, (sillas plegables) un grupo que ha saltado hasta los festivales musicales gallegos y con el que lleva tres años sonando con sus 20 componentes, interpretando un repertorio de temas adaptados para las sillas.

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"Para ella fue muy natural, fue muy fácil", recuerda Xavier

“Se puso en contacto conmigo porque quería tocar uno de mis instrumentos, porque le parecía muy bonito, lo que yo hacía”, cuenta Xavi, aún abrumado por la repercusión mundial de la flauta-silla en estos días. “Ella es muy versátil, es multiinstrumentista y para ella fue muy natural, muy fácil”, recuerda sobre su encuentro en su casa de Ames.

“Nos vimos en mi casa un par de veces, y primero pensé “no voy a dejar tocar la silla a cualquiera, porque es algo muy mío, muy nuestro”, pero luego me di cuenta de lo que podría suponer”, reflexiona este músico de 55 años, nacido en Barcelona, afincado en Ames, y que es capaz de sacar música de una escalera, o hasta de una valla de obra.

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“Pensé que era una buena oportunidad para ella, pero para nosotros también porque ella es un fenómeno absolutamente mediático”, cuenta emocionado con la repercusión, porque sabe que estos días la silla-flauta de Amaia está en muchas conversaciones.

"Estamos encantados de que se visibilice lo que hacemos"

“Estamos encantados, muy contentos, de que, gracias a ella, se visibilice lo que hacemos tanto con la Real Banda de Cadeiras Encartables”, como con mi trío, Bufa & Sons”, cuenta orgullloso.

Xavier Lozano es multi instrumentista, lutier y sobre todo una mente curiosa que ha probado a hacer música con todo tipo de objetos cotidianos, y que ha llevado su música a China, Corea o Estados Unidos.

En su proyecto, Xavi Lozano modifica las sillas, de manera artesanal para lograr generar con ellas sonidos similares a los de una flauta en Re, lo que les permite crear piezas musicales propias, o adaptar temas conocidos a su insólita instrumentación.

Amaia es la octava artista española que ha pasado por las grabaciones del Tiny Desk, producidas por la radio pública norteamericana, y que se caracterizan por su cuidada y detallista producción. Antes de Aitana, Buika, El Cigala, C Tangana, Silvia Pérez Cruz, María José Llergo y, más recientemente, Rusowsky y Guitarricadelafuente le precedieron en este escaparate mundial.

Los vínculos de Amaia con la música gallega, presentes en "Aralar"

La artista navarra además ya ha mostrado en su disco anterior su afinidad por la búsqueda de los sonidos tradicionales y su conexión con el folklore gallego. En su tema "Aralar", lanzado el pasado mes de noviembre utilizó una base musical que un grupo gallego de música tradicional reconoció como suya. El grupo gallego Aliboria, con Xosé Lois Romero a la cabeza, enseguida detectó unas similitudes algo sospechosas con una de sus composiciones, pero lo que pudo acabar en una polémica complicada acabó con un acuerdo de colaboración amistoso y la participación del grupo gallego en alguno de sus conciertos, tras el reconocimiento de la autoría.