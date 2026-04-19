La actriz llevaba varios días en coma después de ser encontrada inconsciente en una piscina de un club privado en París

Sus propias hijas Cylia y Shana Chasman han sido las encargadas de comunicar la triste noticia

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ParísLa actriz francesa Nadia Farès ha fallecido tras varios días en coma después de ser encontrada inconsciente en una piscina de un club privado en París.

Sus propias hijas Cylia y Shana Chasman han sido las encargadas de comunicar la triste noticia a la vez que han pedido respeto para superar este duro momento.

El mensaje de su hija Cylia

Su hija Cylia ha compartido un desgarrador mensaje de despedida en su cuenta de Instagram: ¡Mamá! Este es un dolor que jamás superaré. Cada día me despierto y rezo para que esto sea una pesadilla y que sigas con nosotros. Sé que luchaste con todas tus fuerzas por tus hijos. Gracias. Gracias por luchar, gracias por darme la vida, gracias por cada recuerdo, gracias por las risas, por los llantos", escribe la joven.

"El sábado estábamos hablando por teléfono y me dijiste que no le tenías miedo a la muerte, y mi respuesta fue que yo sí le tenía miedo a tu muerte, y al día siguiente el universo decidió que era tu hora. Por mucho que me duela, me consuela saber que no tenías miedo. Sé que hiciste todo lo posible por quedarte, me senté al borde de tu cama y te rogué y supliqué que te quedaras, y el universo te llevó de todos modos".

"Me duele decir adiós, pero mamá, te haré sentir muy orgullosa. Estoy tan feliz de que nos hayamos unido aún más en tus últimos meses. Me entendiste mejor que nadie y no sé cómo me recuperaré. La gente siempre dice que soy una mini tú y ese es el mejor cumplido. Te amaba tanto y eras mi modelo a seguir. Cada logro que conseguía, siempre me emocionaba contártelo primero porque sabía lo orgullosa que estarías de mí. No solo eras una madre increíble, sino también mi mejor amiga. Te amo, te amo, te amo, te amo. Por favor, cuida de mí. Me has enseñado lo rápido que puede cambiar la vida, literalmente de la noche a la mañana. Llevaré eso conmigo cada día y haré que cada día cuente para ti. Te amo, te amo, te amo. Descansa en paz, mamá. Sé mi ángel para siempre. Lo necesito", concluye.

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El trágico accidente

La actriz, que se encontraba haciendo ejercicios de natación junto a atletas en una piscina pública, perdió el conocimiento de forma repentina, quedándose sumergida durante unos tres o cuatro minutos sin que nadie se diera cuenta.

Fueron dos personas que se encontraban en el complejo deportivo quienes se percataron de que Farès no subía a la superficie. Pudieron sacarla con rapidez hasta el borde de la piscina y llamar a los servicios de emergencias.

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De inmediato le realizaron maniobras de reanimación cardiopulmonar, que continuaron una vez que los equipos médicos de emergencia llegaron al lugar. Una vez lograron estabilizarla, la trasladaron hasta el Hospital Pitié-Salpêtrière, donde finalmente ha fallecido.

Farès contaba con una amplia trayectoria profesional tanto en cine como en la televisión. En los 2.000 protagonizó el thriller 'Los ríos de sangre', por el que fue reconocida a nivel internacional.